Sur la Croisette, il y a le sable, le soleil, le tapis rouge et… Eric et Ramzy. Bien loin des paillettes et des photographes, les deux amis à l’humour bien tranché sont pourtant très à l’aise à Cannes pendant le festival. Invités par TikTok, partenaire officiel, ils ont créé leur premier contenu vidéo avec, dès le démarrage, des millions de vues. « Cannes La Disco », une émission TikTok signée par Éric et Ramzy, se veut déjà populaire à peine lancée. Comment deux personnalités comme Éric et Ramzy ont-elles le secret de réussir tout ce qu’elles entreprennent ? Quel est leur rapport au cinéma, à Cannes, aux plateformes que l’on attribue souvent « aux jeunes » ?

« Il faut être bon les 15-20 minutes que dure l’émission, confie Eric à 20 Minutes. Parce que nous à la base, on se voyait aller manger avec l’invité, mais non, faut tout donner car c’est filmé. » On les sent dans leur élément, comme si TikTok avait toujours été présent - entre leurs mains. Avec leur carnet d’adresses, Pierre Niney, Reda Kateb, Adèle Exarchopoulos et même Marion Cotillard, ce sont des vidéos drôles et à leur sauce, comme jamais vues jusque-là.

« C’était ça le plus difficile pour nous, ne rien faire de notre journée mais tout donner au moment du TikTok », appuie Ramzy. Leur côté décontracté n’a pas manqué de faire effet pendant le festival de Cannes. « Quand tu scrolles sur TikTok, tu démarres ça à 20 heures, t’as couché les enfants, et il est déjà 23 heures… On a réussi à s’en sortir quand même avec ma femme. TikTok a juste souligné le fait qu’on ne se parlait plus. Depuis, on a arrêté TikTok au lit… », raconte Éric. Alors le secret pour des millions de vues, ne serait-il pas de faire le plus naturel possible, sans prise de tête ?

Réponse en vidéo avec Éric & Ramzy, sur la plage, en tête de cet article.