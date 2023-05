Le duo que forment Juliette Binoche et Benoît Magimel donne faim dans La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, projeté en compétition au Festival de Cannes. Tous deux incarnent des gourmets qui, vers 1885, partagent l’amour de la bonne chère. Ils s’aiment, ils cuisinent, ils mangent. Et le spectateur conquis se régale.

« Benoît Magimel et moi avons eu un enfant ensemble dans la vraie vie, explique Juliette Binoche. Nous avions donc un lien très fort avant même de commencer le tournage », rappelle-t-elle à 20 Minutes. Elle n’avait pas été aussi belle à l’écran depuis fort longtemps et Benoît Magimel non plus ! Mais le plus beau se trouve dans les assiettes. C’est une fête pour les yeux et les oreilles à défaut des papilles que propose le réalisateur franco vietnamien de L’Odeur de la papaye verte qui évoque de nouveau la gastronomie trente ans après son premier film remarqué. « J’accepte de partager la vedette avec la nourriture et d’être considérée comme un mets appétissant », précise Juliette Binoche qui, elle-même, aime cuisiner. Surtout le pot-au-feu qui donne son titre anglo-saxon au film. « Je mets moins de beurre dans mes plats que la cuisinière que j’incarne, commente-t-elle. La cuisine française nage vraiment dans le beurre. » Les plats préparés avec l'aide de Pierre Gagnaire sont très appétissants, mais pas forcément des plus diététiques.

« Le film célèbre le plaisir de la nourriture tel qu’on n’a plus le temps de le pratiquer dans nos vies modernes. » Et l’appétit vient voyant le duo couper des légumes, préparer un bouillon ou déguster ce qu’il a préparé. Si l’amant de l’héroïne est son patron, cela n’empêche pas Juliette Binoche d’incarner une femme forte pour qui la cuisine n’a rien d’un lieu d’enfermement. Alors certesn son amant la rejoint souvent devant les fourneaux pour cuisiner à quatre mains. Alors certes, il insiste pour officialiser leur relation, mais elle refuse. « Ils sont heureux comme ça et elle ne souhaite pas changer », insiste Juliette Binoche. Leur belle histoire met en tout cas l’eau à la bouche et le cœur en fête.