Plus que deux jours et c’est la fin du Festival de Cannes. La Semaine de la critique a livré ses premières récompenses hier et, du côté de la compétition, on parle déjà de favoris pour la Palme d’or. Parmi eux, le Chinois Wang Bing, la Française Justine Triet, le Finlandais Aki Kaurismaki et surtout…

L’événement du jour : Nanni Moretti au sommet

Nanni Moretti a-t-il monté les marches Vers un avenir radieux ? A 69 ans, le réalisateur italien a en tout cas enchanté la Croisette en s’offrant un nouveau rôle de cinéaste au travail, plutôt fringant même si quelque peu dépassé par les méthodes de travail de ses contemporains, et dont les illusions, sentimentales et politiques, ont fini par tomber les unes après les autres. Voici un film de cinéaste, sur le cinéma, sans mièvrerie ni nostalgie, tout simplement touchant et réussi.

La citation du jour : « J’accepte d’être un mets appétissant » (Juliette Binoche)

« J’accepte de partager la vedette avec la nourriture et d’être considérée comme un mets appétissant », a confié Juliette Binoche à 20 Minutes. Hier, elle montait les marches pour La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, une histoire d’amour (avec Benoît Magimel, son ex, et de la nourriture, donc) projetée en compétition.

L’image du jour : Winnie Harlow affiche ses marques

Atteinte de vitiligo, le top-modèle canadien Winnie Harlow a fait sensation, ce mercredi, lors de la montée des marches du film français La Passion de Dodin Bouffant.

Winnie Harlow sur le tapis rouge de La Passion de Dodin Bouffant le 24 mai à Cannes - Scott Garfitt/AP/SIPA

Née à Toronto de parents d’origine jamaïcaine, Winnie Harlow, de son vrai nom Chantelle Brown Young, souffre de vitiligo, une dépigmentation de la peau, depuis l’âge de 4 ans. Révélée en 2014, lors du télécrochet America’s Next Top Model, elle apparaît dans le clip de Guts Over Fear d’Eminem, en duo avec la chanteuse Sia. Elle a pris l’habitude, depuis quelques années, de fouler les tapis rouges, à Cannes ou ailleurs, en tant qu’ambassadrice de cette maladie encore peu connue.

La récompense du jour : « Tiger stripes », un Grand prix gore de Malaisie

Le jury de la Semaine de la critique, présidé par Audrey Diwan (L’Evénement), a remis mercredi soir son Grand Prix à la Malaisienne Amanda Nell Eu pour Tiger stripes, un film fantastique sur la puberté mêlant humour et horreur. Récit d’émancipation, le film suit Zaffan, 12 ans, qui vit dans une petite communauté rurale de Malaisie et voit son corps se transformer à une vitesse inquiétante. Parfois gore, ce film est par certains aspects comparé à Grave de Julia Ducournau, elle-même découverte à la Semaine de la critique en 2016 avant d’être récompensée de la Palme d’or en 2021 pour Titane.

Le chiffre du jour : plus de 14.000 accrédités

« Le Marché du film a battu cette année un record de fréquentation avec plus de 14.000 professionnels accrédités, venus de plus de 120 pays, soit plus que le record précédent de 12.500 accrédités qui remontait à 2019 », a indiqué à l’AFP Guillaume Esmiol. « Nous dépassons les chiffres d’avant la crise du Covid, ce qui est un excellent indicateur », a commenté le directeur délégué de ce rendez-vous des producteurs, distributeurs, exportateurs et importateurs, créé en 1959.

A suivre demain : la der de Ken Loach

Le tout dernier film en compétition sera projeté demain soir à 18h30. C’est The Old Oak du vétéran Ken Loach, 86 ans, déjà deux fois palmé d’or pour Le Vent se lève en 2006 et en pour Moi, Daniel Blake en 2016. La passe de trois pour ce qui risque fort d’être son tout dernier film et sa vingtième participation à Cannes ? Pourquoi pas.