Le dødsing, vous connaissez ? Ce (vrai) sport (complètement barré), originaire de Norvège, consiste à s’élancer d’un plongeoir en mode gros plat avant de se recroqueviller « comme une crevette » au dernier moment. Claudia Tagbo n’a pas encore tenté ce « saut de la mort » mais l’a mis au centre d’un court-métrage qu’elle vient de présenter au Festival de Cannes.

Après Confusion, une première expérience réalisée en 2003, la comédienne et humoriste signe Le Dødsing (à voir sur france.tv) dans le cadre des Talents Adami cinéma. Un programme qui lui a permis d’intervenir dans tout le processus de création du film, « de A à Z », du casting jusqu’à la postproduction.

« C’est ma première expérience derrière la caméra dans un cadre vraiment professionnel et ça n’a fait que me conforter dans l'idée que je voulais aller plus loin dans la réalisation, a-t-elle confié à 20 Minutes. J’ai des projets dans les tuyaux. J’ai écrit mon long-métrage pour lequel on est en fin de financement. » Tournage en vue !