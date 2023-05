Festival de Cannes 2023 DIRECT : Quel film pour la Palme d'or ? Justin Triet et Nuri Bilge Ceylan en bonne place sur les marches...

L’ultime montée des marches permet de s’adonner à un petit jeu des plus excitants : qui est là ? qui n’est pas là ? Ceux qui sont là sont soit des lauréats, soit des remettants, soit des membres de jurys. Les équipes des films qui repartiront bredouilles n’ont pas été rappelées, et même si les artistes sont toujours sur la Croisette, et ont probablement été invités, il est fort à parier qu’ils ne se joindront pas aux festivités.

Deux exceptions par le passé : La Japonaise Naomi Kawase qui n’en revenait pas de ne pas avoir été rappelée et qui, en parfaite samouraï, était venue s’assurer en personne que Still The Water ne figurait pas au palmarès en 2014 et Quentin Tarantino qui était venu serrer quelques mains au pied des marches pour Once Upon a Time In Hollywood en 2019, avant de partir se délecter, comme à son habitude, d’une pizza sur le port.