Pas de regrets pour nos lecteurs fans de Margot Robbie de ne pas être sur la Croisette. La jeune star n’est pas venue présenter Asteroid City, film choral de Wes Anderson, en compétition. 20 Minutes s’est malgré tout consolé en passant un (bon) moment avec Adrien Brody, Bryan Cranston et Jeffrey Wright, venus encadrer le cinéaste et ses têtes d’affiche, Tom Hanks et Scarlett Johansson.

Toutes et tous unis pour Wes Anderson

« Wes Anderson a le don de fédérer acteurs et actrices autour de lui. Nous étions tous unis pour célébrer sa vision confie le comédien Bryan Cranston, star des séries Malcolm, Breaking Bad et Better Call Saul. Le style du réalisateur de L’île aux chiens est très reconnaissable dans ce conte poétique et tendre, où des inconnus se retrouvent coincés dans une ville perdue dans le désert après l’apparition surprise d’un extraterrestre.

« Nous n’avons parfois que des rôles secondaires, passer un moment dans l’univers fabuleux de Wes Anderson est un bonheur », renchérit Adrien Brody, fidèle complice du cinéaste. Margot Robbie ne fait effectivement qu’une brève - mais mémorable - apparition surprise dans le film. Ce qui explique sans doute pourquoi elle n’est pas à Cannes, avant la sortie du film en salle le 21 juin. « Elle n’est venue qu’une journée, le dernier jour du tournage et tout le monde était sidéré par son magnétisme, raconte Wes Anderson. Si sa présence à l’écran est brève, son personnage est capital pour l’histoire et chargé d’émotion. Toute l’équipe retenait son souffle, captivée. Nous avions l’impression d’être au théâtre. »

Et même si le film, par sa légèreté, a peu de chance de figurer au palmarès, on ne l’apprécie pas moins et on donne rendez-vous à Margot Robbie pour le très attendu Barbie de Greta Gerwig sur les écrans français le 19 juillet.