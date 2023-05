« Stranger », un nom étranger pour un court métrage qui semble familier. Connue dans le milieu de la musique, Jehnny Beth a coréalisé, avec Iris Chassaigne, un film d’une grande douceur et intimité, projeté dans le cadre de la Semaine de la critique, au Festival de Cannes. L’artiste joue et chante, face à son double, l’actrice Agathe Rousselle révélée dans Titane, le film palmé d’or de Julia Ducourneau. Une histoire d’êtres qui se sentent à part, pas forcément à leur place, dans notre société, notre travail ou notre corps. Une poésie filmée, chantée, jouée, avec brio.

Dualité et complémentarité

Les deux actrices, que l’on sent très complices dans la vie, jouent avec dualité et complémentarité comme elles l’expliquent dans la vidéo placée en tête de cet article. On ressent une forte émotion et un délicieux plaisir à les laisser se compléter, entre musique et scènes de cinéma… Qui n’a jamais eu l’impression, comme elles, de ne pas être à sa place ? Que le monde tournait autour de nous, mais sans nous ? D’être finalement étranger à son corps, à son mental ?

Un court métrage à découvrir prochainement en salles, pour celles qui diffusent des courts métrages avant les longs, ou sinon en festivals. Jehnny Beth sort bientôt son nouvel album.