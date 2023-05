Après la plus rock’n’roll des montées des marches, celle de la série The Idol avec Lily-Rose Depp et The Weeknd ce lundi soir, on a pu assister il y a quelques minutes à la plus glamour de la quinzaine : celle du film Asteroid City de Wes Anderson.

L’événement du jour : Tom Hanks sur le tapis rouge

Sur les marches du Palais des festivals ce mardi soir, deux des stars préférées des lecteurs de 20 Minutes : Scarlett Johansson et Tom Hanks. Pas moins. Et beaucoup plus, même si on n’a pas vu Margot Robbie… Autour de Wes Anderson se trouvaient quand même Maya Hawke (la fille d’Uma Thurman et Ethan Hawe), Jason Schwartzman, Adrien Brody, Bryan Cranston, Matt Dillon… Sur la vidéo de Variety, vous les reconnaissez ? Mais comment fait ce type, qui vit à Paris dans le 14e arrondissement, pour attirer dans ses films les plus grandes stars de Hollywood ? Réponse ce mercredi en conférence de presse.

La citation du jour : L’humanité d’Aki Kaurismaki

Il n’y a plus beaucoup d’humanité dans le monde, mais c’est tout ce qui nous reste »

C’est ce qu’a déclaré Aki Kaurismaki à notre journaliste ciné Caroline Vié, qui a été choisie, par le festival et par le cinéaste lui-même pour animer la conférence de presse de son film Les Feuilles mortes.

Quand le réalisateur finlandais est arrivé dans la salle, cette dernière n’a pas manqué de constater qu’il était rouge, « très rouge », même. Mais toujours aussi drôle, répondant qu’il a « arrêté de boire depuis dix ans » quand on le questionne sur le sujet. Les Feuilles mortes lui ressemble : poétique, amusant, touchant avec un sens de l’autodérision remarquable. Un beau film sur l’histoire d’amour entre deux solitaires qui a bouleversé les festivaliers par son humour désespéré.

L’image du jour : Louane les yeux dans les yeux





Louane (à droite) et Florent Rossi montent les marches pour 'The Idol' le 22 mai à Cannes - JP PARIENTE/SIPA

Lundi soir pour la montée des marches de la mini-série The Idol, Louane et son compagnon Florian Rossi ont enflammé le tapis rouge du Festival de Cannes, s’affichant toujours aussi amoureux et complices.

La polémique du jour : Pas facile d’être « The Idol »

Début sulfureux pour The Idol à Cannes avec Lily Rose Depp sous l’emprise d’un producteur de musique pour le moins manipulateur et vicieux. « Ce personnage n’a rien à voir avec moi, se défend le chanteur Abel « The Weeknd » Tesfaye qui l’a coécrit et qui l’interprète. Je n’en ai même jamais rencontré de tel dans l’industrie de la musique, fort heureusement. Car ce personnage, c’est Dracula. » Plutôt acclamés, les deux épisodes de la série projetés hors compétition, n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, à la suite d’un article du magazine Rolling Stones faisant l’écho d’un tournage chaotique et problématique. Supputations immédiatement démenties par Lily Rose Depp : « Il y avait des coordinateurs d’intimité pour les scènes sexuelles et de toute façon, je ne l’ai pas du tout vécu comme ça. »









« Nous savons que notre show est là pour provoquer » reconnaît Sam Levinson qui pointe la société ultra-sexualisée dans laquelle la jeunesse occidentale est élevée aujourd’hui. Le reste du casting a assuré que « les femmes renverseront la situation » au cours de la série. Abel « The Weeknd » Tesfaye avait prévenu en début de conférence de presse : « C’est un conte de fées, certes sombre, mais c’est un conte de fées ». On en saura plus une fois la série sur Prime Vidéo, le 8 juin.

A suivre demain : Les prix de la Semaine de la critique

Première section à dégainer ses récompenses, la Semaine de la critique dont le jury est présidé par Audrey Diwan, rendra son verdict lors d’une cérémonie demain à 18 heures Chez 20 Minutes, on espère vivement que la comédie horrifique Vincent doit mourir tirera son épingle du jeu. Sinon, il y aura toujours l’option Palm Dog pour l’extraordinaire chienne Suzie du film.