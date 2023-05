Antoine Reinartz est un habitué du Festival de Cannes où il se sent, d’après ses dires, « comme à la maison ». Il y a fait des débuts remarqués dans 120 battements par minute de Robin Campillo qui lui a valu un César en 2018 puis y est revenu souvent. Cette année, c'est dans Anatomie d'une chute de Justine Triet, présenté compétition, qu'il est de retour.

« La première fois que je suis venu à Cannes, c'était pour 120 battements par minute en 2017. J’avais eu accident la veille et j’étais tellement bourré de cortisone que j’ai tout vécu dans du coton, raconte-t-il à 20 Minutes. J’étais tellement mal que j’ai vomi après la projection et qu’il a fallu m’escorter dehors. Ce n’était pas très glamour. » Ce souvenir douloureux est loin pour le comédien qui depuis, a escorté Alice et le maire de Nicolas Pariser, Roubaix ville lumière d’Arnaud Desplechin et Petite nature de Samuel Theis sur la Croisette. Il sait maintenant comment gérer le festival.

Le plus grand festival du monde

« J’ai demandé à voir Anatomie d'une chute avant Cannes, dit-il. C'est un film intense que je n'aurais pas aimer découvrir sur grand écran pendant la séance officielle », avoue-t-il. Il a bien fait de prendre ses précautions, car ce film de procès signé par la réalisatrice de Victoria et de Sybil ne ménage pas le spectateur. Il y incarne un procureur apparemment doucereux, mais bien résolu à faire condamner l'héroïne (jouée par Sandra Hüller) qu'il estime responsable de la mort de son mari.

« C’est un personnage qui veut faire entendre sa vérité et qui ne ménage pas ses efforts pour contrer l’avocat de la défense joué par Swann Arlaud, raconte Antoine Reinartz. Il essaye de convaincre les jurés et son travail n’est finalement pas très éloigné de celui d’un acteur tentant de séduire son public. » Pour mieux incarner ce magistrat manipulateur, le comédien s'est rasé la tête ce qui le rend aussi fascinant que menaçant. « La robe que je portais me donnait l'impression d'un déguisement, comme si j'étais au théâtre », se souvient-il.

Si ce second rôle, dans lequel il est brillant, ne lui permettra sans doute pas de remporter un prix, Antoine Reinartz ne ressent pas la moindre amertume. « J'avais entendu dire que Cannes était en perte de vitesse, déclare-t-il. Alors j’ai essayé la Mostra de Venise, mais Cannes c'est beaucoup mieux. C'est le plus grand festival du monde. » Sûr qu’on y reverra Antoine Reinartz: ils sont fait l'un pour l'autre.