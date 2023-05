On a appris hier que Robert De Niro s’était inspiré de Trump pour son personnage dans Killers of the Flower Moon de Scorsese. Natalie Portman a expliqué comment elle était entrée dans la peau de Julianne Moore pour jouer le personnage que cette dernière incarne à l’écran dans May December… C’est aujourd’hui au tour de nos stars frenchies de nous en avouer de belle sur leur façon de travailler des personnages qui existe ou qui ont existé.

L’événement du jour : Pierre Niney et Marion Cotillard puisent à la source

Pierre Niney dans la peau de Michel Gondry à une époque délicate de sa vie, Marion Cotillard dans celle de la mère disparue de Mona Achache… Ce sont d’incroyables histoires vraies et des personnages qui ne le sont pas moins qui ont inspiré les deux acteurs français. « C’était fou de jouer Michel Gondry pour et devant Michel », confie Pierre Niney à 20 Minutes en parlant de son rôle dans Le Livre des solutions. « Pierre m’avait sous la main pour me poser toutes ses questions sur le comportement de son personnage », s’amuse de son côté Michel Gondry. Et le film est très drôle en effet.

Plus grave, la démarche de Mona Achache qui, à la mort de sa mère, a choisi Marion Cotillard pour l’incarner dans une fiction à la lisière du documentaire, Little Girl Blue. « J’ai très vite partagé à Mona la manière dont son histoire résonnait dans ma propre histoire, dans ma propre lignée de femmes et dans l’histoire universelle des femmes », explique Marion Cotillard à 20 Minutes. « Ce qui m’a plu, tout de suite, dans ma rencontre avec Marion, c’est que… tu m’as beaucoup parlé de toi », réplique Mona Achache. Et c’est d’ailleurs ce point très précis qui fait du film une merveille à voir.

La citation du jour

Il existe toujours des couples où la femme marche sur des œufs pour éviter de contrarier son compagnon. »

C’est ce qu’a confié l’actrice suédoise Alicia Vikander à 20 Minutes au sujet de son personnage d’épouse du roi d’Angleterre Henri VIII dans Le Jeu de la reine, en compétition.

« Ce n’est pas seulement un film en costumes, explique la comédienne à 20 Minutes. C’est l’histoire d’une relation toxique qu’on découvre au quotidien. » Cette femme doit constamment demeurer sur ses gardes dans un environnement hostile où elle est menacée.

L’image du jour : Du (faux) sang sur la robe de l’Ukraine

Une femme dans une robe aux couleurs de l’Ukraine s’est aspergée de faux sang sur le tapis rouge. Cette femme a été rapidement évacuée des marches du Palais des festivals.









A suivre demain : La série « The Idol » fera-t-elle le plein d’idoles ?

Qui est le plus The Idol entre Lily-Rose Depp, The Weeknd ou la chanteuse Jennie de Black Pink qui aurait servi d’appât pour faire joli et financer la série ? Réponse demain devant les photographes et les journalistes du monde entier qui ne manqueront pas de revenir sur toutes les polémiques qui entourent la série et lui donnent déjà un caractère sulfureux.

🚨Le Photocall de "THE IDOL" au Festival de Cannes aura lieu le Mardi 23 Mai à 13h15. (CET)



Nous verrons donc #JENNIE sur le tapis rouge du Festival aujourd'hui à 21h30 puis avec les photographes (huit clos) le lendemain à 13h15. @BLACKPINK pic.twitter.com/VkUuu7gOkO — 🇫🇷 BLACKPINK FRANCE • FANBASE (@Blackpinkfrr) May 22, 2023



L’air de rien, The Idol valide la présence de séries dans le temple du cinéma et s’annonce comme un des moments les plus hots de la quinzaine. Présentée hors compétition, The Idol sera diffusée à partir du 5 juin sur Prime Vidéo.