Le jury aura du mal à départager les performances de Natalie Portman, qui a coproduit le film, et Julianne Moore dans May December de Todd Haynes. La première joue une actrice qui prépare un rôle. La seconde interprète la femme que la comédienne est censée incarner, une mère de famille qui a fait de la prison des années auparavant pour avoir séduit un adolescent de 13 ans.

« On a beaucoup échangé entre nous, explique Natalie Portman lors de la conférence de presse du film, ce dimanche. Le film s’est monté très vite et nous n’avons eu que quelques jours pour bâtir, ensemble, nos performances. Cela peut avoir l’air simple mais c’est un processus très complexe. » On n’en doute d’autant moins que leurs performances sont d’une grande finesse.

Une mise en abîme vertigineuse

Son rôle dans May December a rappelé à Natalie Portman le travail qu’elle avait accompli pour Jackie de Pablo Larrain où elle se transformait en Jackie Kennedy. « Le processus créatif par lequel passe mon personnage est assez proche de ce que j’avais fait alors », se souvient-elle. Même si la comédienne qu’elle joue va plus loin en phagocytant la vie de son modèle sans le moindre état d’âme.

« Je me suis aussi intéressée à des affaires semblables à celles que vit le personnage de Julianne, des femmes qui ont couché avec des gamins et ont fondé une famille avec leur amant, dit-elle. J’ai même lu des journaux à scandale avec des manchettes comme « Punie par amour » pour me documenter sur le personnage que doit jouer mon personnage. »

Cette mise en abîme vertigineuse est l’un des atouts du film tant elle fascine et questionne le spectateur tant sur le fait divers qu’évoque le film que sur le métier d’acteur. « Je regardais Julianne jouer comme si elle n’incarnait pas un personnage mais comme si elle était vraiment quelqu’un dont je devrais reproduire les mouvements devant la caméra. Je me suis régalée à l’étudier, » déclare Natalie Portman. On a peine à croire que les deux actrices se connaissaient à peine avant le tournage tant elles semblent complices. Elles sont si étonnantes que le jury serait bien inspiré de leur faire partager un prix d’interprétation.