Chacun dans leur rôle, Karim Leklou et Vimala Pons sont épatants dans Vincent doit mourir de Stephan Castang, présenté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes. Mais les deux acteurs se sont inclinés devant une star à quatre pattes. Suzie, chienne staffie rebaptisée Sultan, dans ce film de genre sur un homme que des inconnus veulent tuer sans raison, leur a volé la vedette. En même temps que leur cœur.

Karim Leklou, surtout, est hypermotivé à l’idée de voir Suzie remporter la Palm Dog qui avait couronné des chiens prestigieux comme celui de The Artist de Michel Hazanavicius ou d’Il était une fois… à Hollywood de Quentin Tarantino. « Elle joue comme un chat donc elle mérite de gagner. Il ne faut pas croire que tous les animaux sont de bons comédiens. Suzie est exceptionnelle », explique Karim Leklou à 20 Minutes.

Une grande actrice à quatre pattes

On ne peut que plussoyer. Suzie est proprement géniale et on a peine à imaginer qu’un autre toutou puisse lui voler la vedette. « Elle s’est tout suite attachée à Karim, se souvient Vimala Pons. Lors du tournage d’une scène de combat, elle a foncé sur un cascadeur qui s’en prenait à lui. Elle l’a attrapé par la capuche de son sweat pour ne pas le blesser. Elle sait faire la différence entre la réalité et la fiction. »

La meilleure façon de diriger Suzie était de lui donner des morceaux de poulet et ça fonctionne si bien qu’elle est incroyablement expressive à l’écran. « Au fond, je crois que du poulet lui ferait plus plaisir qu’un trophée », admet Karim Leklou. C’est lui qui a choisi la staffie lors d’un casting canin. « Elle avait l’air de sourire : on s’est aimé au premier regard. » Pour autant, l’acteur n’a pas envisagé d’adopter l’animal qui partage une belle relation avec Valentine, sa propriétaire.

Suzie n’est pas venue à Cannes, car l’équipe, qui ne la considère pas comme un accessoire, a préféré la laisser tranquille à Paris. Comme la star qu’elle est déjà, elle ne descendra à Cannes pour fouler les tapis rouges que si elle obtient la Palm Dog. Karim Leklou l’a promis à l’organisateur du prix, qu’il a appelé devant nous pour défendre les couleurs de sa candidate. Verdict vendredi. Vive Suzie !