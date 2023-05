Johnny Depp, Michael Douglas, Harrison Ford, Sean Penn, Cate Blanchett et maintenant Leonardo DiCaprio et Robert De Niro… A chaque jour sa ou ses stars hollywoodiennes. Cela faisait longtemps qu’une telle constellation de stars n’était pas tombée sur la Croisette.

L’événement du jour : Marty entouré de Leo et Bobby sur les marches

On les attendait, ils sont venus. Mesdames, messieurs, l’équipe de Killers of the flower moon montait encore les marches il y a vingt minutes à peine. Le réalisateur Martin Scorsese, ainsi que ses comédiens Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, sont, à l’heure où sont publiées ces lignes, bien confortablement installés dans l’Auditorium Lumière face à l’un des plus grands écrans au monde (19 mètres de long, 8 mètres de haut), pour assister, 3h26 durant, à une épopée vengeresse dans l’Oklahoma des années 1920, qui sortira en salle en octobre avant d’être mis en ligne sur Apple TV+, la plateforme qui produit le film. C’est sûr que sur votre écran, l’image va paraître plus petite.

Le chiffre du jour : 22 (lundi 22 mai)

« J’ai passé la meilleure soirée de ma vie et je n’ai jamais été aussi heureux que sur ce tapis rouge », racontait hier le jeune Ethann Isidore, qui partage l’affiche avec Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Ce qui n’empêche pas le jeune homme, qui a fêté ses 16 ans en début d’année (il en avait 14 sur le tournage) de garder la tête bien accrochée sur les épaules : « Je sais que le showbiz n’est pas le vrai monde, dit-il, et qu’il faut revenir à la réalité. Lundi, par exemple, je reprends les cours au lycée… »

La polémique du jour : Thierry Frémaux interpellé par un policier

C’est le tweet le plus commenté de la journée : l’altercation de Thierry Frémaux la nuit dernière devant le Carlton avec un policier qui lui demandait de ne pas circuler sur le trottoir à vélo… Violente, l’altercation ? Musclée en tout cas. Suffisamment pour que le délégué général manifeste son intention de « porter plainte ». La mairie a depuis tenté d’amoindrir l’incident : « C’est un non-sujet, un coup de pression comme il en arrive dix fois par jour à Cannes pendant le Festival » confie une porte-parole de la mairie. « Thierry Frémaux arrive très vite sur son vélo électrique, le policier municipal, qui a très bien fait son travail, essaie de l’arrêter et lui court derrière… C’est tout, ils se sont serré la main ensuite. »

🔴 Vous rouliez à bicyclette sur le trottoir.



Un policier vous a demandé deux fois de vous arrêter.



Quand il vous rattrape devant le Carlton vous l’accusez de vous avoir agressé.



Je vous le redis ici, Thierry Frémaux, vous aviez tort et vous n’êtes pas au dessus des lois !… pic.twitter.com/JHKuHIjWGy — Eric Morillot (@EricMorillot) May 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







L’indiscrétion du jour : Dua Lipa et Romain Gavras, l’idylle est confirmée

La chanteuse et le cinéaste sortent ensemble et ne le cachent plus. Dua Lipa avait déjà été repérée aux côtés de Romain Gavras au défilé Saint Laurent lors de la Fashion Week de Paris. Cette fois, les photographes ont la confirmation qu’ils sont bien (dans tous les sens du terme) ensemble. Lors de la montée des marches du film Omar la Fraise d’Elias Belkeddar, vendredi soir, Dua Lipa a choisi « une longue robe noire asymétrique aux fentes bien placées. Un look sobre mais glamour, à l’image de son style particulièrement sexy », comme le souligne le magazine Vogue.





Romain Gavras et Dua Lipa montent les marches pour "Omar la fraise" le 19 mai au Palais des Festivals de Cannes. - Lyvans Boolaky/ÙPtertainment/Sipa USA/SIPA

Véritable icône de mode, la chanteuse multiplie les looks pointus, aussi bien lors des événements officiels que sur son compte Instagram, où chacun de ses clichés dévoile des pièces de jeunes créateurs et maisons en vue. Ultime preuve du lien indéfectible qui lie Dua Lipa à la mode : sa très attendue collection imaginée à quatre mains, avec Donatella Versace, La Vacanza, qui sera officiellement lancée ce 23 mai lors d’un show événement.

A suivre demain : Natalie Portman dans la peau de Julianne Moore

Le retour de Todd Haynes, le réalisateur de Carol, avec Julianne Moore et Natalie Portman. Le pitch de May December est le suivant : pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre (Natalie Portman) vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran (Julianne Moore), dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays vingt ans plus tôt. Natalie Portman ne manquera pas d’expliquer comment elle est parvenue à incarner non pas Julianne Moore, mais le personnage de Julianne Moore, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. On a hâte !