On l’a vue monter les marches pour son rôle dans le film The New Boy de Warwick Thornton. Et puis Cate Blanchett est restée sur la Croisette pour discuter, hors paillettes mais non sans photographes, de la place des femmes dans l’industrie du cinéma. Reconnue dans le monde entier pour ses rôles dans L’étrange histoire de Benjamin Button, Carol, I’m not there, Le Seigneur des Anneaux, Blue Jasmine, Aviator ou encore Tár, Cate Blanchett joue un autre rôle depuis quelques années, celui de productrice. En trio avec Coco Francini et Andrew Upton, elle a créé sa société de production de films, de séries et de podcasts, « Dirty Films ». Un nom tout trouvé, comme elle s’en amuse lors du talk passionnant organisé aujourd’hui par Kering, dans le cadre de « Women in motion » sur le rôle et l’importance des femmes dans le cinéma. « Ce nom, 'Dirty Films', est parti d’une anecdote lors d’un tournage. Mais il est bien trouvé, nous n’avons pas de problème à nous salir les mains et nous lancer dans la production de films compliqués. Tout est une question de procédés. Bon, après, c’est vrai qu’au début, nous avons reçu une quantité de mails nous alertant sur le choix douteux du nom de notre société », s’amuse l’actrice oscarisée.

Aucune gêne à mettre en avant les femmes

Ce qui semble être palpitant avec Cate Blanchett, c’est sa capacité à prendre les choses en main, sans peur d’avoir des commentaires sur ses choix en tant qu’actrice ou productrice. Tout comme Coco Francini, avec qui la fusion professionnelle semble totale, notamment après leur travail collectif et en symbiose pour la série « Mrs. America ». « Nous avons dressé une liste de dix-sept réalisatrices totalement qualifiées, capables et inspirantes ». « C’est facile en réalité de travailler avec des femmes. Nous avons le sentiment que l’industrie a juste été flemmarde », ironise Cate Blanchett.

Et pourquoi pas réalisatrice ? Si cette casquette de productrice lui va à merveille, la question se pose de retrouver Cate Blanchett derrière la caméra. « Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question. Je suis une personne très lente, trop lente, il me faut de temps pour construire les choses. Et puis il y a la famille, les enfants et surtout, le jardinage », nous raconte-t-elle.

Avec Ben Stiller… et Céline Sciamma ?

On tend l’oreille en fin de talk, et on apprend en toute discrétion que les deux femmes présentes ont pour projet un film avec Ben Stiller - et Cate Blanchett en rôle-titre, réalisé par Ben Stiller, The Champions. Une adaptation de la série télévisée des années 1960, avec pour ambition le retour de l’acteur derrière la caméra. Mais c’est la deuxième partie de la réponse qui nous donne envie de suivre cette affaire de production : « Nous aimons travailler avec des femmes du monde entier (…)… Dont pourquoi pas, Céline Sciamma. » Info ou intox ? Peut-être que la réalisatrice du Portrait de la jeune fille en feu n’est pas encore au courant. Ou peut-être est-ce lié à leur rencontre Cannoise, lorsque Cate Blanchett était dans le jury officiel. On croise les doigts !