C’est son deuxième Festival de Cannes. Pour une adepte de salles obscures et de soirées pop corn, le rêve redevient réalité de remonter une nouvelle fois les marches. Clara Runaway n’est pas une créatrice de contenus comme les autres. Passionnée de films et séries, elle en a fait sa ligne éditoriale.

Bercée depuis l’enfance par « Le Cinquième Élément » de Luc Besson, qui jouait « en boucle et pendant mes anniversaires », mais aussi par « Le Diable s’habille en Prada » pour la performance de l’actrice Anne Hathaway, la TikTokeuse arrive avec talent et intelligence à décortiquer les scènes des films.

Elle va encore plus loin, et c’est d’ailleurs ce que l’on trouve exemplaire sous la pluie de vidéos qui circulent sur les réseaux. Clara Runaway a lancé une façon de faire, explicative, et des « Et tu savais que… ». De quoi s'instruire et se divertir, avec tous les codes vidéos de ces plateformes.

Anecdotes de tournages

C’est presque un travail journalistique que fournit Clara Runaway, avec aisance et amusement. Libre, autonome, fan absolue de cinéma - surtout après un voyage en Corée qui l’a révélée, la vidéaste cinéphile se spécialise très vite dans le storytelling des films et ses coulisses. On y apprend chaque jour de nouvelles anecdotes, depuis son… téléphone. De quoi passer facilement du petit au grand écran !

C’est une interview « Première fois » que nous a accordé Clara Runaway depuis le studio TikTok, en direct de la Croisette, à retrouver en tête de cet article.