Tye Sheridan a bien grandi depuis Mud de Jeff Nichols pour lequel il était venu à Cannes en 2012. Il avait alors 15 ans et en a maintenant 26 alors qu’il vient présenter Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire au Festival de Cannes. Il incarne un ambulancier qui fait équipe avec Sean Penn dans ce film intense, fuite en avant cauchemardesque dans les rues de New York.

« On prépare ce film depuis 2018 et on a cherché à rendre l’expérience du spectateur aussi réaliste et immersive que possible », confie-t-il à 20 Minutes. L’acteur est tellement investi face à son partenaire plus âge qu’on le verrait bien remporter un prix d’interprétation en coiffant son aîné au poteau.

« Je n’y pense pas, avoue ce jeune homme charmant qu’on a aussi vu dans The Card Counter de Paul Schrader, dans X-Men Apocalypse de Bryan Singer, dans Ready Player One de Steven Spielberg. J’estime avoir déjà beaucoup de chance d’avoir eu de si belles expériences à un si jeune âge. » De la chance certes, mais aussi une détermination sans faille et beaucoup de boulot afin d’être crédible dans ses rôles.

Pour se préparer à Black Flies, il a fait des tournées avec les ambulanciers new-yorkais pendant des semaines depuis 2018. « J’ai appris de nombreux gestes médicaux pour mon rôle, plaisante-t-il. Je ne dis pas que je pourrais sauver un blessé, mais je saurais comment essayer. »

Tye Sheridan a, évidemment, gagné en maturité depuis ses 15 ans. Il le reconnaît volontiers. « Je ne suis pas certain que les années aient rendu mon travail d’acteur plus facile, dit-il. Ce que j’ai gagné en technique, je l’ai perdu en insouciance. Quand on est ado, on fait les choses naturellement, sans se poser de questions. Ce n’est que plus tard qu’on comprend les choses. »

Il en est ainsi pour sa façon d’apprécier sa présence à Cannes. « Ado, on ne se rend compte de rien, se souvient-il. On prend tout comme si ça allait un peu de soi. Je me souviens surtout des applaudissements à la fin de la séance. Je n’avais jamais autant de gens réunis dans une salle de cinéma. »

Tye Sheridan est maintenant un professionnel endurci, coproducteur de Black Flies. On le verra l’an prochain dans The Order de Justin Kurzel sur un groupe de suprémacistes blancs face à Jude Law. « Je suis aujourd’hui conscient de l’opportunité unique que représente une invitation Festival de Cannes », avoue-t-il. On gage qu’il n’a pas raté celle d’impressionner le jury.