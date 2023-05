Il pleut, il pleut sur la Croisette. Ce qui a fait beaucoup rire l’Australienne Cate Blanchett, très élégante, et la Québécoise Monia Chokri, en tenue moulante, lors de leurs photocalls respectifs. Peut-être un peu moins Harrison Ford qui avait sorti sa Palme d’or surprise et Sean Penn, qui ne sourit jamais. Bref, encore une fois les stars n’on pas manqué à l’appel, ces étoiles qu’on ramasse à la pelle…

L’événement du jour : Harrison Ford sous toutes les émotions

Harrison Ford qui sourit devant l’accueil enthousiaste des festivaliers, Harrison Ford sidéré (mais ravis) lorsqu’on lui annonce une Palme d’or d’honneur surprise, Harrison Ford qui verse une larme lors de la standing ovation qui suit la projection du film, Harrison Ford qui tente de se frayer une place entre les gouttes de pluie pendant le photocall et qui se retrouve encore une fois surpris (et ravis ?) quand une journaliste lui confie en conférence qu’elle le trouve encore « hot »…





« J’ai été béni par ce corps »



Harrison Ford répond à une journaliste qui lui a dit qu'elle le trouvait encore « hot ». 😅#Cannes2023



« Je ne me retourne pas en me disant : j’aimerais redevenir ce gars que j’étais, car ce n’est pas le cas. J’aime prendre de l’âge, c’était très bien d’être jeune mais, bon sang, je pourrais être mort, je suis juste vieux ! », a-t-il plaisanté en conférence de presse.

Le chiffre du jour : 6.28 (c’est-à-dire 2 x 3.14)

Juan Arbelaez et Julien Duboué, deux chefs sur la plage Nomade du 3.14. On peut les croiser à l’heure du déjeuner. Leur conversation, comme leur cuisine, ne manque ni de sel, ni de piques épicées.









La contestation du jour : soutien à la grève des scénaristes

Coïncidence : pendant qu’une petite délégation de la CGT manifestait devant le Carlton contre la réforme des retraites et pour dénoncer « les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration », les stars américaines prenaient la défense des scénaristes en grève à Hollywood. Après Ethan Hawke sur son tee-shirt, c’était au tour de Sean Penn aujourd’hui de plaider leur cause. « L’industrie se moque des scénaristes depuis longtemps, a-t-il dit en conférence de presse de Black Flies, film américain signé par le Français Jean-Stéphane Sauvaire. Je soutiens cette grève. Les producteurs sont devenus des banquiers. Il faut rémunérer les scénaristes comme il le faudrait. » Scénaristes américains, salariés français de la restauration, même combat ?

La photo du jour : Ethann Isidore, une star française est née





Le jeune Français Ethann Isidore lors du photocall de Indiana Jones - David Fisher/Shutterstock/SIPA





A tout juste 16 ans, le jeune français des Yvelines a impressionné toute la Croisette. Très à l’aide aux côtés d’Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones, Ethann Isidore s’est fendu d’un bond en hauteur des impressionnants pendant le photocall du film. On ne se fait pas de souci pour ce gamin graine star, après Indiana Jones, il sera bien capable de rebondir.

L’indiscrétion du jour : Anna Biolay, fille de… qui déjà ?

Elle faisait hier ses premier pas d’actrice à Cannes. Anna Biolay, fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni, a monté les marches aux côtés de son père à qui elle donne la réplique dans Rosalie, filmé présenté en section Un Certain regard avec Benoît Magimel et Nadia Tereszkiewicz. A 20 ans, la petite fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni sait ce qu’elle doit à son héritage familial. « Il faudrait être hors-sol pour ne pas réaliser la chance que j’ai d’appartenir à cette famille qui m’a transmis tant de trésors : la culture d’abord, mais aussi la passion de l’art, de la musique et du cinéma », a-t-elle confié jeudi à Madame Figaro. Anna Biolay espère bien se défaire de l’étiquette « fille de », pour se faire un prénom. Ses illustres parents, divorcés depuis 2009, mais restés très proches, sont quant à eux très fiers de leur fille qu’ils encouragent à suivre une voie artistique. « Beaucoup d’acteurs espèrent que leurs enfants n’emprunteront pas cette voie, pas moi », a admis Chiara Mastroianni dans le même journal. « Le monde lui rappelle sans cesse qu’elle est la fille de Chiara, la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, mais c’est aussi ma fille et la petite-fille des grands-parents Biolay qui vivent dans le Beaujolais. Elle a pleinement conscience de ces racines plus provinciales et plus populaires », tempérait de son côté Benjamin Biolay en mars dans Paris Match. D’après son père, Anna n’est pas seulement une actrice en devenir mais aussi une chanteuse née. Il l’a d’ailleurs fait contribuer à son album Grand Prix, sorti en 2020, sous le pseudonyme Bambi.

A suivre demain : Martin Scorsese avec Leo et Bob sur la Croisette

Leonardo DiCaprio et Robert de Niro sont attendus de pied ferme sur la Croisette pour la projection hors-compétition, du nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the flower moon. Ce film-fleuve de 3h26 dans l’Oklahoma des années 1920, est produit par Apple TV et doit sortir dans les cinémas en octobre avant d’être mis en ligne sur la plateforme. Rendez-vous vers 17h40 au pied des marches.