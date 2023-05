Ethann Isidore a des étoiles plein les yeux. A tout juste 16 ans, ce jeune Français des Yvelines a monté les Marches du Festival de Cannes 2023 avec Harrison Ford à qui il donne la réplique dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée.

« J’ai passé un casting, puis ma mère m’a annoncé que j’étais pris et qu’on partait pour Londres, confie-t-il à 20 Minutes. C’était incroyable. » Et ça l’est resté, car il raconte avoir tourné des scènes extrêmement spectaculaires avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen et Antonio Banderas. « Ça me fait drôle de me voir sur l’affiche avec eux », reconnaît-il.

Complice avec Harrison Ford

Sa collaboration avec Harrison Ford l’a emballé. « Il est très drôle et j’avais parfois du mal à faire la différence entre Indiana Jones et lui. Il aime faire des plaisanteries comme le fait Indy. » Le jeune acteur n’avait que peu d’expérience - on l’a vu dans la série Sam sur TF1 - mais il s’est senti chez lui sur le tournage. « J’ai été impressionné par certaines séquences notamment une scène en touk-touk où ça tirait de tous les côtés. » Il semble s’en être remis et accueille ses premières interviews avec autant de naturel que de gentillesse en attendant de nouvelles propositions. « L’expérience Indiana Jones ne m’est pas montée à la tête », confie-t-il.

Ethann Isidore fait passer ses études en premier. Sa maman, charmante, qui assistait à l’interview, souhaite qu’il continue le lycée. Il n’a, pour l’instant, d’autre ambition que de réussir son bac de français l’an prochain, mais on fait le pari qu’on le reverra bientôt sur grand écran.