On avait découvert cette aide-soignante devenue comédienne sur la Croisette en 2021. Catherine Corsini l’avait révélée en infirmière dans La Fracture, rôle qui lui a valu un César. Deux ans plus tard, revoici Aïssatou Diallo Sagna dans Le Retour de la même cinéaste, projeté mercredi soir en compétition.

« J’alterne entre mes deux professions, explique la jeune femme à 20 Minutes. Parfois, les patients de l’hôpital me reconnaissent. C’est amusant mais cela ne modifie pas mon travail. » L’immense douceur qui émane d’Aïssatou Diallo Sagna donne à penser qu’elle doit être une aide-soignante réconfortante. Son talent d’actrice est tout aussi évident.

« Je ne sais pas si le fait d’être dirigée par une femme change quelque chose mais Catherine Corsini est exceptionnelle », dit-elle, écartant d’emblée les rumeurs de maltraitance sur le tournage du film.

« Catherine et moi ne sommes pas quittées après La Fracture. Je lui suis reconnaissante de m’avoir permis d’explorer de nouvelles choses. Elle a compris que j’étais prête à aller plus loin dans le jeu. Je sais que bien des gens se demandaient si je serai capable d’avoir un registre plus large. »

La réponse est un grand « oui », tant la cinéaste a su faire ressortir toutes les qualités d’Aïssatou dans un rôle de mère et de nounou, de retour en Corse plusieurs années après un drame terrible, qui se montre d’abord discrète avant de révéler progressivement son passé et ses fêlures.

« Ce tournage m’a permis d’explorer un personnage moins proche de moi que celui de La Fracture, précise-t-elle. J’ai gagné en maturité depuis ce premier tournage même si je ne crois pas être devenue une personne différente. »

La comédienne ne défend pas que Le Retour à Cannes. Elle est aussi marraine du Pavillon Afriques qui aide à promouvoir le cinéma africain. « Je ne suis pas une activiste mais je suis fière qu’on m’ait confié cette mission, dit-elle. J’adorerais tourner en Afrique. »

De La Fracture au Retour, Aïssatou Diallo Sagna a en tout cas confirmé en deux ans toute l’entendue de son talent. On attend la suite de sa carrière avec impatience.