Benjamin Lavernhe ne boude pas son plaisir d’être à Cannes pour y présenter deux films : Jeanne du Barry de Maïwenn et L’Abbé Pierre de Frédéric Tellier, montré hors compétition le 26 mai… « C’est la première fois que je viens à Cannes avec des films, confie-t-il à 20 Minutes. Gamin, je regardais les festivals à la télévision et là, j’ai l’impression de jouer un acteur qui présente un film au Festival de Cannes. J’ai été au rendez-vous pour le trac et l’excitation. »

Benjamin Lavernhe commence bien son festival. Il est impeccable dans le rôle du valet de Louis XV, ce qui lui a valu les louanges de Johnny Depp dans une interview accordée au Journal du Dimanche. « J’ai fait des captures d’écran, avoue Benjamin Lavernhe, qui reconnaît volontiers avoir été impressionné par son partenaire. J’ai été cinéphile avant de devenir acteur. »

Un valet plus que parfait

Benjamin Lavernhe s’est vite senti à l’aise face à son partenaire. « J’ai été impressionné par la façon dont Johnny manie le français. Il était à l’écoute, toujours prêt à tenir compte des idées, se souvient-il. Nous avons très vite été sur la même longueur d’onde, ce qui est important, car mon personnage est la personne qui se rapproche le plus d’un ami pour le roi. »

Le comédien, bien connu des amateurs de la Comédie-Française, vole carrément la vedette à Johnny Depp dans un rôle quasi muet où il fait passer beaucoup de sentiments par le regard et l’attitude. « Le costume, le maquillage et la perruque m’ont beaucoup aidé pour composer ce personnage, pour trouver sa gestuelle devant le roi qu’il suit tout le temps, explique-t-il. Le valet dormait même au pied du lit du souverain. Il avait une ficelle attachée au poignet pour pouvoir satisfaire immédiatement le moindre besoin de ce dernier. » Maïwenn n’a pas gardé ce détail de l’intimité du héros, mais elle a donné la part belle au domestique dans son film.

Il n’est donc pas étonnant que Benjamin Lavernhe a marqué les spectateurs de Jeanne du Barry, avec sa haute silhouette parvenant à dominer physiquement le roi, tout en restant dans son rôle de serviteur. Il rêve maintenant de monter un jour les marches avec Leonardo DiCaprio ou de tourner avec Xavier Dolan. « Je sais maintenant comment jouer un acteur au Festival de Cannes, plaisante-t-il. Il faut faire un effort pour les sapes et sourire, mais pas trop. » On pense que cette méthode lui servira souvent, car il devrait devenir un habitué de la Croisette.