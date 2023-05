A Cannes, le suspense n’est pas que sur l’écran. Les journalistes présents à la conférence de presse de Jeanne du Barry de Maïwenn, présenté hier en ouverture du Festival de Cannes, attendaient Johnny Depp. Absent du photocall, il a fini par arriver en retard au beau milieu de la conférence et a répondu d’une voix un brin pâteuse mais plutôt franchement aux questions posées dans le calme

« Ce film n’est pas un come-back, dit-il car je ne suis jamais parti même si le téléphone sonne moins. Il aurait fallu que je sois dans le coma pour ne pas remarquer que j’étais boycotté à Hollywood. Je ne le remarque plus aujourd’hui car je ne pense plus à Hollywood. » Souriant, l’acteur s’est détendu doucement allant jusqu’à faire quelques blagounettes comme de dire qu’il avait parlé un français soutenu sur le film. « Je ne pouvais pas employer d’expressions comme « avoir le cul bordé de nouilles » pour incarner le roi. »

Après avoir monté les marches, Johnny Depp n’est pas resté dans la salle lors de la projection de Jeanne du Barry, ce qui ne l’empêche pas de défendre le film. « Mes partenaires m’en ont dit du bien et je leur fais confiance. » Il a cependant reconnu que les gens ne sont pas toujours très bienveillants. « Il y a des gens qui veulent croire ce qu’ils veulent croire, mais la vérité est la vérité. Quand je lis, depuis cinq ou six ans, des commentaires sur ma vie, j’ai l’impression de lire une fiction merveilleusement horrifique. Il est dur aujourd’hui de vivre sa vie à sa manière et je souhaite bonne chance à qui s’y essaiera : il se fera laminer. » Ce qui n’a pas empêché Johnny Depp de devoir fuir un flot de fans enthousiastes à la sortie de la conférence de presse. « Le roi Louis XV devait avoir plusieurs personnalités à la cour », commente-t-il. N’est-ce pas une belle définition du métier d’acteur ?

Le comédien n’a pas non plus esquivé les questions concernant la polémique que provoque sa présence à Cannes. « Un jour on m’interdira peut-être d’aller au McDo et je mangerais mon hamburger devant 39 personnes que ça mettra en colère », plaisante-t-il. Maïwenn a alors volé au secours de l’acteur. « Je ne lis pas les journaux, je n’écoute pas la radio et ne regarde pas la télévision, martèle-t-elle. Je ne sais pas s’il se dit des choses pas sympas. Ce qui compte, c’est que le film est sorti hier et qu’il marche, je suis heureuse. » Johnny Depp peut maintenant rentrer chez lui. « Je n’habite pas loin et je suis content de voir que Cannes n’a pas changé. Ce ne sont plus les mêmes visages mais c’est toujours la même façon de célébrer le cinéma et le miracle de parvenir à faire un film. » Ce n’est peut-être pas un come-back mais Johnny Depp est de retour.