« Margot Robbie, c’est la beauté et la féminité puissance XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL » s’emporte Jean-Louis. Et il n’est pas le seul puisque c’est la star qui a recueilli toutes vos faveurs pour monter les marches cette année. « Cette actrice est charismatique, incroyable, très belle, et dotée d’un jeu énorme. Quel honneur si je pouvais la tenir par le bras pendant la montée des marches… elle est tellement douée ! » renchérit Damien qui la cite notamment pour Harley Quinn. Sur la Croisette, il faudra guetter la jeune actrice australienne le mardi 23 mai avec l’équipe du film de Wes Anderson, Asteroid City.

D’autres parmi nos lecteurs et internautes ont jeté leur dévolu sur Virginie Efira, la maîtresse des cérémonies cannoise de l’an dernier. « J’aimerais tellement l’accompagner sur les marches, elle est si belle, intelligente et talentueuse, soupire Martine. En troisième position arrive Natalie Portman, « une actrice au talent incroyable, une très belle femme, tête bien pleine en plus… l’époustouflante Mathilda de Léon a vraiment bien grandi !, s’exclame Dominique. Ce serait un vrai rêve de monter les marches au bras de Natalie, mais je ne sais pas si mes jambes supporteraient un tel évènement, tant elles se mettraient à trembler… »

Des cœurs pour Adèle

Plus fringant, Jean cite Juliette Binoche « sans hésitation, pour ses rôles, ses engagements, son visage et son regard. Quelle bonne idée de lui avoir confié (entre autres) le rôle de Pauline de Théus du Hussard sur le toit. » Enfin, Thierry dessine une infinité de petits cœurs derrière son appel à Adèle Exarchopoulos pour l’accompagner dans ses montées des marches du Règne animal de Thomas Cailley à Un certain regard et d'Elémentaire de Pixar (pour sa voix) en clôture.









Un rien décalées, deux stars qui ne sont pas attendues recueillent malgré tous vos suffrages : Isabelle Adjani, « toujours très présente pour ses fans, humble et d’une grande gentillesse malgré son statut de légende vivante » qu’Emmanuel a déjà « rencontré deux fois ». Mais pas trois, en tout cas pas cette fois. « Eh bien moi j’invite à Cannes la merveilleuse Sophie Marceau, lance Georges. Et si nous ne montons pas les marches tant pis. » Tant pis en effet, car elle n’est pas annoncée non plus sur la Croisette.

Du côté de ces messieurs, c’est… Tom Hanks, qui arrive en tête de vos suffrages. Et coïncidence, lui aussi joue dans le film du film de Wes Anderson, Asteroid City. « Je serais fière et intimidée de monter les marches au bras de Tom Hanks, à mes yeux l’un des plus grands acteurs du cinéma américain, susurre Sylvie. Ne la décourageons pas, mais l'acteur américain pourrait bien préférer Margot Robbie qui joue dans le film, plutôt que notre lectrice. Sean Penn et Robert De Niro suivent Tom Hanks sur le podium. « Robert De Niro, c’est quand même le boss du cinéma américain », assure Sophie.

« La joie de vivre » de Pierre Niney

Côté français, Pierre Niney est toujours l’acteur le plus populaire. « Je souhaiterais monter les marchés avec lui pour son humour et sa joie de vivre », prévient Lucie, tandis qu’Aude joue une carte plus internationale en citant Pedro Pascal. « Je gère actuellement le plus gros fan account français qui lui est consacré sur Instagram, dit-elle. Ce serait donc bien sûr un rêve de pouvoir monter les marches à ses côtés. » Hélas, l’acteur de The Mandalorian et de The Last of us ne sera pas présent cette semaine pour défendre le court métrage de Pedro Almodóvar. Johnny Depp (malgré la polémique) recueille autant de voix qu’Harrison Ford, Jude Law ou Michael Douglas, c'est à dire une seule. « Monter les marches au bras de la star de Liaison fatale, ce serait mon rêve », clame malgré tout Marie-Antoinette. Une fois c'est mieux que Leonardo DiCaprio, Benoît Magimel, Mads Mikkelsen, Edward Norton, Ben Affleck, Vincent Lacoste, Marion Cotillard ou Scarlett Johansson qui ne sont pas cités du tout.