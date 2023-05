C’est l’événement le plus médiatisé au monde après les Jeux olympiques. La 76e édition du Festival de Cannes, qui débute ce mardi, est à suivre dès ce mardi sur le fil bien fourni de la rubrique ciné de 20 Minutes, mais aussi dans les émissions que leur consacre France Télévisions et Brut, les deux partenaires médias de l’événement, à l’antenne, sur le Web et sur les réseaux sociaux.

Où suivre les cérémonies et les montées des marches ?

Premier rendez-vous ce mardi à 18h50 sur France 2 pour la cérémonie d’ouverture, présentée cette année par Chiara Mastroianni. Les deux cérémonies, l’ouverture ce mardi soir et la clôture le 27 mai à 20h30 sont à retrouver sur les écrans de France Télévisions et de Brut depuis que les deux codiffuseurs officiels de l’événement ont chipé le partenariat l’an dernier à Canal+ qui régnait depuis vingt-huit ans sur la Croisette. En plus de ses propres plateformes numériques, Brut diffusera également ces deux cérémonies sur TikTok, partenaire lui aussi du festival.

Les plus férus des aficionados de cinéma pourront encore se brancher sur TV Festival de Cannes disponible sur le site officiel du festival et sur ses chaînes YouTube et Dailymotion. On y suivra avec attention les photocalls, les conférences de presse et les montées des marches.

Où voir des stars au quotidien ?

France Télévisions propose deux rendez-vous quotidiens, sur France 5 et sur Culturebox. Moment fort de la journée, la deuxième partie de l’émission C à vous sur France 5 qui se tiendra à Cannes en direct et en public. Présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, elle couvrira l’actualité du jour du festival. Une sorte de Nulle part ailleurs du service public, sans le décor du Martinez.

Une offre complémentaire sera disponible sur Culturebox, tous les soirs dès 19 heures, avec l’émission Cannes Festival animée par Daphné Bürki, également sur place. Cette quotidienne se concentrera sur l’actualité cannoise de la veille, particulièrement la deuxième partie de soirée du festival. L’émission de Culturebox mettra aussi en lumière d’autres rendez-vous comme des conférences de presse, photocalls ou master classes, proposés par ailleurs sur le site Internet officiel et sur les chaînes YouTube et Dailymotion du festival.

Quelles émissions spéciales Cannes ?

France Télévisions dégaine par ailleurs un certain nombre d’émissions spéciales comme Télématin, La Grande librairie, Cannes chante le cinéma, Plan plan ou encore C ce soir. La nouvelle émission cinéma du dimanche soir, Beau geste, lancée fin janvier sur France 2 et présentée par Pierre Lescure, ancien président du festival, est aussi du déplacement.

La plateforme France.tv met en ligne 35 films répartis dans plusieurs collections thématiques durant le festival et Culturebox diffuse chaque jour un film culte et un court-métrage. France 2, France 3 et France 5 proposent aussi une sélection de films comme No country for old men des frères Coen, ou Tout sur ma mère d’Almodóvar. A noter qu’Arte affiche également une belle programmation de films.

Quel rôle pour Brut et les réseaux sociaux ?

Le média vidéo en ligne Brut, qui cible un public jeune et dispose d’une forte couverture à l’étranger, précise dans un communiqué qu’il est aussi « présent en direct sur les marches pour couvrir les photocalls et conférences de presse du festival ».

Mais là où Brut se distingue, c’est sur leurs contenus dédiés sur toutes les plateformes : sur TikTok « avec qui la collaboration est renforcée cette année », mais aussi sur YouTube, Instagram, Snapchat – qui dispose de « son show » consacré au festival – ainsi que sur Twitter et Facebook, annonce le média.

Le journaliste Augustin Trapenard y propose « chaque jour une interview d’une dizaine de minutes » autour du cinéma, « avec les invités les plus prestigieux du festival », ajoute Brut.

Le média compte exploiter l’intelligence artificielle au travers de nouveaux formats comme « la découverte des films en compétition par deux intelligences artificielles qui dialogueront ensemble en direct et proposeront un pronostic sur mesure pour chaque œuvre ». A suivre, donc, sans oublier les multiples contenus proposés dans la rubrique ciné du site de 20 Minutes et sur tous ses réseaux sociaux.