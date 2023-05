Après Forest Whitaker et Tom Cruise, qui l’avaient tous les deux reçue en 2022, la Palme d’or d’honneur du Festival de Cannes reviendra à un autre acteur américain cette année. Michael Douglas, 78 ans, recevra le trophée « qui saluera sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma », ont annoncé les organisateurs ce mercredi. Cet hommage lui sera rendu lors de la cérémonie d’ouverture, qui sera retransmise en direct sur France 2 et sur Brut, le 16 mai.

« Après plus de 50 ans de carrière, c’est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le festival et parler notre langue commune, celle du cinéma », a réagi Michael Douglas, cité dans un communiqué. Le comédien, également producteur, avait fait sa première apparition à Cannes en 1979, pour Le Syndrome chinois. Sa dernière montée des marches datait de 2013, à l’occasion de l’avant-première mondiale de Ma vie avec Liberace.









Documentaire hommage

« Pour compléter l’hommage qui lui est rendu, un documentaire inédit d’Amine Mesta [Michael Douglas, le fils prodige], diffusé prochainement sur Arte, sera visible pendant deux jours sur le site du festival », du 14 mai à 18 heures au 16 mai à 18 heures, ont également fait savoir les organisateurs.