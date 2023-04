Après Là-Haut, Vice-Versa et Soul, les studios Disney/Pixar seront de retour sur la Croisette pour présenter un nouveau film. Élémentaire sera projeté en avant-première mondiale et en clôture du 76e Festival de Cannes le 27 mai, ont annoncé les organisateurs ce mercredi.

L’intrigue se situe « dans la ville d’Element City » où « le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie ». Elle mettra en scène « Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme ». Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste prêtent leurs voix à ces deux personnages dans la version française.









« Créé » pour le « grand écran »

Élémentaire sortira en salles, contrairement à Soul qui avait été diffusé directement sur Disney+. Et ce sera à partir du 21 juin dans l’Hexagone. « Il a été créé pour que le public puisse en faire l’expérience sur grand écran et je suis ravi qu’il soit présenté en avant-première mondiale à Cannes », a réagi le directeur de la création de Pixar, cité dans un communiqué du festival.

Pete Docter montera les marches aux côtés du réalisateur Peter Sohn et des comédiens. Dans la version anglaise, Leah Lewis, Mamoudou Athie ou encore Catherine O’Hara font partie du casting.