On connaissait déjà ceux-là : Indiana Jones de James Mangold, Jeanne du Barry de Maïwenn, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. A ces trois films, Thierry Frémaux, accompagné de la nouvelle présidente du festival, Iris Knobloch, a ajouté l’ensemble de la sélection officielle, ce jeudi matin à l’UGC Normandie.

Du côté de la compétition, la section reine, le délégué général a annoncé « une sélection renouvelée ponctuée de grands auteurs. Il y a des vétérans et des jeunes. Pas de date de péremption pour les cinéastes ».

Des habitués et des revenants

Effectivement, ce sont surtout les grands noms du Septième art qui marquent les esprits avec le retour du japonais Takeshi Kitano, de l'Allemand Wim Wenders, du Finlandais Aki Kaurismaki ou du vietnamien Tranh Anh Hung dont les festivaliers seront ravis découvrir les nouvelles œuvres après une longue absence.

Ken Loach, Hirokazu Kore-eda, Nuri Bilge Ceylan, Nanni Moretti et Marco Bellocchio, habitués du festival, sont très attendus au sein d’une compétition qui fait aussi la part belle aux réalisatrices puisqu'on y trouve les Françaises Catherine Breillat et Justine Triet, mais aussi la jeune Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, la Tunisienne Kaouther Ben Hania, l'Autrichienne Jessica Hausner et l'Italienne Alice Rohrwacher. Six femmes réalisatrices en compétition, c'est un record ! Et si on ne trouve encore aucun film d’animation dans la sélection, Thierry Frémaux prévoit d’en annoncer prochainement, car la sélection peut encore bouger dans les tous prochains jours.

« Il y a un avant et après Cannes, souligne de son côté Iris Knobloch. La sélection et le palmarès ouvrent de très belles carrières en salle, rappelle-t-elle. On pourrait dire retour aux bases mais je dirais plutôt retour vers le futur avec le retour en salle des spectateurs. »