Pluie de stars américaines en perspective. En plus de Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, attendus sur la Croisette pour le dernier film de Martin Scorsese, Harrison Ford sera également au rendez-vous du 76e Festival de Cannes. Un « hommage exceptionnel » lui sera rendu le 18 mai à l’occasion de l’avant-première mondiale d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée, dernier volet de la saga, ont annoncé les organisateurs ce lundi.

« C’est sur l’emblématique musique de John Williams que [le réalisateur] James Mangold et Harrison Ford monteront les marches aux côtés de [des acteurs] Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen », ont-ils précisé dans un communiqué.









Une « incarnation de l’Amérique héroïque »

Le Festival de Cannes profitera de ce rendez-vous exceptionnel pour rendre « un hommage exceptionnel » à l’acteur de 80 ans « pour l’ensemble de sa carrière ». « Incarnation de l’Amérique héroïque, Harrison Ford a interprété quelques-uns des rôles les plus emblématiques du cinéma américain », saluent les organisateurs, citant notamment les personnages d’Han Solo, dans l’univers Star Wars, et de Rick Deckard (Blade Runner).

Harrison Ford sera de retour à Cannes après neuf ans d’absence. En 2014, il était venu présenter The Expendables 3 avec Mel Gibson et Sylvester Stallone. Il avait aussi monté les marches en 2008 pour le quatrième film du plus célèbre des archéologues. Indiana Jones et le Cadran de la destinée, qui clôturera la série, sortira en salles le 28 juin.