En images : Grande gagnante des César, Justine Triet rend hommage à « toutes les femmes »

Justine Triet a obtenu le César de la meilleure réalisation pour Anatomie d’une chute, également sacré meilleur film. « Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes (…) à celles qui réussissent et celles qui ratent, celles qu’on a blessées et qui se libèrent en parlant, et celles qui n’y arrivent pas », a déclaré la réalisatrice de 45 ans. Elle est la deuxième réalisatrice primée de l’histoire de l’Académie, après Tonie Marshall en 2000 (pour Vénus Beauté Institut).