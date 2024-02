En images : Bob Marley, légende de la musique reggae, entre le film et la réalité des archives

ONE LOVE Le biopic « Bob Marley : One Love » sort ce mercredi 14 février au cinéma

Bob Marley : One Love arrive ce mercredi 14 février sur grand écran, un biopic sur la période 1976-1978, entre tentative d’assassinat, album mythique Exodus et découverte de la maladie. Plus de quarante ans après sa mort, le 11 mai 1981, la légende de la musique reggae reste populaire dans le monde entier. En mélangeant les images du film réalisé par Reinaldo Marcus Green et celles venant des archives, voici un retour sur la vie de l’artiste rasta qui a vendu plus de 200 millions d’albums dans le monde.

Réalisation : Olivier JUSZCZAK