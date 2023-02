Ce vendredi soir, l’Académie a sacré La Nuit du 12 meilleur film français de l’année 2022, lors de la 48e cérémonie des César. Il succède ainsi à Illusions perdues, le lauréat de l’année précédente.

Son réalisateur, Dominik Moll remporte, entre autres, le César de la meilleure de la réalisation, ainsi que quatre autres prix. «J'ai une pensée pour la vraie Clara, la vraie victime de l'affaire qui a donné lieu au film, a-t-il déclaré, après avoir reçu son prix. Elle s'appelait Maud. »

Présenté au Festival de Cannes dans la section «Cannes Première», et adapté du roman 18.3, une année à la PJ de Pauline Guéna, le film retrace une enquête de la police judiciaire, après l'assassinat d'une jeune fille, sans témoins et en pleine nuit. Il livre une galerie de suspects pétris de masculinité toxique et s'attaque aussi au machisme dans la police.









Sorti en juillet en salles, La nuit du 12 a été l'un des succès français de l'année, avec 509.000 spectateurs au total. Il avait déjà reçu le Prix Jacques Deray du film policier, décerné par l'Institut Lumière à Lyon.

Benoit Magimel entre dans l'histoire des meilleurs acteurs français

Benoît Magimel a, lui, remporté, pour la deuxième année d'affilée, le César du meilleur acteur, pour Pacifiction, Tourment sur les îles, une première dans l'histoire de ce prix. «Je ne pensais pas avoir autant de liberté comme acteur sur ce film, que c'était possible d'être aussi libre», a déclaré l'acteur, récompensé l'an dernier pour De son vivant.

C'est Virginie Efira qui a remporté le César de la meilleure actrice, pour son rôle de rescapée d'un attentat dans Revoir Paris. «Ce film (est) juste, beau, consolateur, cathartique, merci d'avoir rendu hommage aux victimes», a déclaré l'actrice franco-belge, dédiant le prix à la réalisatrice du film Alice Winocour et à toutes «les autres réalisatrices» qui l'ont accompagnée.

Les acteurs Nadia Tereszkiewicz et Bastien Bouillon ont remporté les César des meilleurs espoirs, pour Les Amandiers et La Nuit du 12.