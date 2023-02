Ce vendredi soir, la 48e cérémonie des César va récompenser ce que l’Académie aura jugé comme les meilleurs films de l’année 2022. Puisque les nominations sont souvent critiquées, nous avons demandé aux lectrices et lecteurs de 20 Minutes de nous partager leur propre sélection des immanquables de l’an passé. Et comme à cérémonie exceptionnelle, réponses exceptionnelles, nous avons aussi demandé son avis à la rédaction du journal.

Déjà, on remarquera que certains films brillent par… leur absence à la cérémonie. « Plutôt déçu par les films retenus ! écrit Gilbert. J’aurai beaucoup apprécié que Couleurs de l’incendie soit retenu parmi les meilleurs films, car l’adaptation est quasi parfaite et le jeu des acteurs est bluffant. » Un avis partagé par Michèle, qui regrette aussi l’absence des films où joue Virginie Efira, Revoir Paris et Les Enfants des autres.









Le moins qu’on puisse dire, c’est que Virginie Efira a fait des émules dans notre rédaction. Revoir Paris figure parmi les films préférés de Caroline Vié, notre journaliste cinéma : « Virginie Efira [y est] épatante en victime d’attentat, face à un Benoît Magimel impérial, écrit-elle. La reconstitution de l’attentat est une merveille de sobriété. Alice Winocour aurait mérité d’être nommée comme réalisatrice. »

Les grands oubliés

« Les Enfants des autres, de Rebecca Zlotowkski, [c’est] la meilleure performance de Virginie Efira de l’année, estime Jeanne Cerin, journaliste podcast. Un film personnel de la réalisatrice, un sujet âpre mais très bien écrit. » Xavier Regnier, journaliste info, est allé chercher à cheval entre 2021 et 2022 pour son film préféré, En attendant Bojangles, là encore avec Virginie Efira. « Drôle, touchant, un film qui donne presque envie d’être follement insouciant, juge-t-il. La couleur et les costumes donnent un côté hors du temps qui marche à merveille avec le propos. Virginie Efira est géniale en bipolaire hors des réalités, Romain Duris parfait en amoureux prêt à tout. Et le final est un douloureux coup de poing au ventre, le genre qui laisse le souffle coupé, des larmes et des étoiles dans les yeux. »

Romain Duris fait aussi mouche dans Coupez !, remake français de Ne coupez pas ! Le film ne sera peut-être pas récompensé ce soir, mais il a les faveurs de Claire, notre rédactrice en chef adjointe Lifestyle-Réseaux sociaux-Edition : « Une mise en abîme vraiment réussie qui réserve de bonnes surprises, avec un casting français au poil. »

Il en faut pour tout le monde

Il n’y a malgré tout pas de place pour tout le monde : nos lecteurs jugent ainsi que Simone, Le Voyage du siècle fait partie des oubliés de la sélection. « Vortex est le grand absent des nommés, estime, elle, Caroline Vié. Gaspar Noé parle d’amour, de vieillesse et de dépendance avec une grande tendresse. Vortex est son premier film vraiment adulte : un véritable choc avec Françoise Lebrun et Dario Argento bouleversants. » Pour Stéphane Leblanc, chef de service Cinéma et Lifestyle, cet honneur revient aux Passagers de la nuit de Mikhaël Hers, « pour sa description très juste et parfois bouleversante de l’esprit parisien de la fin des années 1980 ».

Autre absent, qui a pourtant été le coup de cœur de notre journaliste strasbourgeois, Gilles Varela, et, apparemment, de ses enfants : Jack Mimoun et les Secrets de Val Verde. Un film de comédie et d’aventure grand public qu’on ne voit jamais aux César, et pourtant… « En sortant de la salle, je n’ai pas eu l’impression d’avoir jeté 10 euros pour me taper un drame social, écrit Gilles Varella. Le film m’a fait voyager, m’a donné envie de reprendre mon fouet et mon chapeau d’Indiana Jones. »

De grands incontournables

Heureusement, parfois, les cinéphiles sont quand même d’accord avec l’académie. Ainsi des films comme Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, le documentaire animé sur « Le Petit Nicolas » font l’unanimité dans la catégorie du meilleur film d’animation. La Nuit du 12, qui totalise dix nominations, remporte aussi un franc succès. « Une claque, écrit Stéphane, un de nos lecteurs. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu un film fort comme celui-là ! Dominique Moll et les acteurs ont livré une grande performance. Le rythme est lent, on connaît la fin dès le début… Et on ne s’ennuie pas une seconde, pris dans le cercle de l’enquête. » Le thriller fait aussi partie des choix de Caroline Vié : « Une réalisation qui évite tout racolage autour d’un fait divers atroce. Dominik Moll ose suivre le livre dont il s’est inspiré et ne pas proposer de solution. Son film est incroyablement prenant. » L’innocent et En corps, parmi les grands nommés de cette édition des César, remportent aussi l’adhésion de nos journalistes.

Une chose est sûre, les films de qualité ne manquent pas, finalement. Comme les énumère Jeanne Cérin : « Petite nature, de Samuel Theis, Tromperie, d’Arnaud Desplechin, Annie Colère de Blandine Lenoir, Babysitter, de Monia Chokri, Red Rocket, de Sean S. Baker, Les Amandiers, de Valeria Bruni-Tedeschi… » Malgré les idées reçues, le cinéma français a encore des arguments pour nous plaire.