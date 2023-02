« Moi, j’ai voté pour Virginie Efira, ce serait une faute professionnelle de ne pas le lui donner ! », souffle un producteur à 20 Minutes. « Moi, je veux que Bouli Lanners l’obtienne pour le second rôle et Anouk Grinberg aussi ! » s’exclame une actrice. « J’ai voté Dimitri Doré en révélation pour Bruno Reidal, mais je pense que c’est plutôt Bastien Bouillon qui va l’avoir pour La Nuit du 12, tout comme Dominik Moll son réalisateur », déclare un cinéaste. Une seule chose est sûre : les votants des César prennent toujours le scrutin au sérieux. Et pas qu’un peu !









Comme le vote est secret, il est hors de question de répondre à visage découvert mais cela n’empêche pas les langues de se délier et les querelles de pulluler. Certains préfèrent Louis Garrel à Dominik Moll en réalisateur parce qu’ils ont ri en voyant L’Innocent. D’autres excluent Benoît Magimel parce qu’il a déjà eu le trophée l’an dernier. Même s’il est excellent dans Pacifiction, ils lui préfèrent Roschdy Zem, séducteur dans la comédie de Louis Garrel. Heureusement que les votes se font à distance, sinon les gens en viendraient aux mains.

Des favoris dans certaines catégories

Au final, les pronostics donnent donc La Nuit du 12 (que les exploitants de salles ont choisi comme leur « coup de foudre » d'après le journal corporatif Ecran total ) et L’Innocent, deux succès publics, grands favoris toutes catégories. Reste à savoir quelles statuettes (film, réalisation, scénario, interprètes) leur seront reparties. Virginie Efira devrait gagner pour Revoir Paris. Les fans d’animation ont tout misé sur Le Petit Nicolas. Et les révélations féminines oscillent entre Nadia Tereszkiewicz pour Les Amandiers et Rebecca Marder pour Une jeune fille qui va bien.

Après avoir festoyé au Fouquet’s, les nommés aux César sont maintenant dans leurs petits souliers. Comme nous, ils découvriront les lauréats ce vendredi pendant la cérémonie diffusée depuis l’Olympia à partir de 21 heures sur Canal+ en clair.