Ils sont tous venus (ou presque). Le cinéma français s’était donné rendez-vous ce lundi soir au Fouquet’s sur les Champs-Élysées. Les Nommés des César sont venus y chercher leurs diplômes avant la cérémonie qui sera diffusée le 24 février à partir de 21 heures sur Canal + en clair. Parmi eux, de grands noms comme Virginie Efira, Benoît Magimel, Rebecca Marder, Louis Garrel, Paul Kircher ou Dominik Moll ont accepté, rayonnants, de répondre au micro de 20 Minutes.

Avant le stress, les paillettes

On rappellera que cette année est celle du changement : ce n’est plus un ou une, mais plusieurs maîtres et maîtresses de cérémonies – dont Ahmed Sylla et Jérôme Commandeur – qui animeront la soirée sur la scène de l’Olympia. En attendant cet heureux jour et le stress qu’il impliquera, l’heure était aux réjouissances et à la détente pour cette soirée.

Aucune rivalité mais beaucoup de rires et de complicité entre les nommés et les futurs présentateurs d’une grande fête que bien des cinéphiles attendent avec impatience pour savoir quel film de La Nuit du 12, L’Innocent, En corps ou Pacifiction – Tourment sur les îles remportera le maximum de statuettes.