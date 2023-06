« Je me suis coltiné Indiana Jones 4 avec Cate Blanchett, des communistes et des extraterrestres, ce n’est pas pour m’arrêter en si bon chemin ! » David ne manque pas d’humour au moment d’évoquer le cinquième opus de la saga Indiana Jones et Le Cadran de la destinée, qui sort ce mercredi en salles. Comme l’intégralité des lecteurs qui ont répondu à notre appel à témoignage, le trentenaire ira voir le film « ne serait-ce que parce que ce sera le dernier film avec Harrison Ford, et que les aventures d’Indiana Jones c’est toujours un plaisir à regarder ».

Evidemment, l’acteur de 80 ans et sa gueule cassée sont les principales attractions à l’affiche. « Le personnage est attachant, grâce à Harrison Ford, qui lui donne un charisme sympathique et des principes moraux, sans pour autant chercher à en faire un personnage vertueux à tout prix », estime Stéphane. Quant à savoir si le fédora du célèbre aventurier pourrait être porté par quelqu’un d’autre, nos lecteurs nous arrêtent tout de suite. « Aucun autre acteur ne pourra reprendre le rôle et j’espère que Disney respectera sa promesse de ne pas remplacer l’acteur, lâche Joseph. Indy n’est pas de ces personnages comme James Bond, Tintin ou Astérix, qui peuvent changer de visage. »

La magie opère toujours auprès de nos lecteurs

Si le film attire autant la foule, c’est aussi que de nombreuse personne ont vu le premier film, Les Aventuriers de l’arche perdue, sorti en 1981, étant enfant. C’est le cas de Pierre, 53 ans : « Indiana Jones a été le premier film que j’ai vu au cinéma, avec mes parents. Je me revois encore assis dans la salle du Grand Rex à Paris tout excité. » Alors, il ira encore cette semaine, « avec néanmoins une petite appréhension, car le dernier opus était un peu n’importe quoi ». La magie des aventures, même si elles sont souvent abracadabrantes, du docteur Jones opère donc toujours. Cette fois, le voici lancé à la poursuite du cadran d’Archimède, un artefact qui permet de localiser les failles spatiotemporelles.

« Si l’histoire est bonne, l’âge n’a pas d’importance », lance Roberto. Si certain, comme Kevin, trouve que « l’idée de montrer un héros vieillissant est intéressante, mais très casse-gueule », la plupart sont admiratifs de la longévité de l’acteur. « Cela représentera vraiment le personnage sur une vie presque entière avec le même acteur, détaille Annick. Mon père a aimé Indiana Jones, moi aussi et mes enfants également. Je pense que le héros peut encore faire rêver et qu’Harrison Ford est tout à fait capable de le faire briller à 80 ans. » Avec plus de quarante ans d’existence, et une musique devenue légendaire, la saga a forcément touché plusieurs générations : « J’irai le voir avec mon père car c’est lui qui m’a transmis cette passion pour le plus grand aventurier du cinéma, lance Mikael. J’ai peur qu’on ait d’avantage de peine pour Harrison Ford que de fascination. »

Une surprise derrière la caméra

Qu’il se rassure, il n’y aura pas que lui à l’affiche, puisqu’il est rejoint par Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikelsen ou encore Antonio Banderas. Et, pour la première fois, ce n’est pas Steven Spielberg à la réalisation, mais bien James Mangold (Le Mans 66, Logan…). De quoi « préoccuper » Alexandre : « Il va manquer de la poésie dans cet épisode, à mon avis. »









Et si toutes ces raisons d’aller voir le film au cinéma ne suffisaient pas, Clément en ajoute une : « C’est la dernière fois que l’on verra l’archéologue le plus connu au cinéma. » En effet, Harrison Ford a annoncé qu’il rangerait fédora, blouson de cuir et fouet à la fin de cet opus, pour de bon cette fois. Raphaël s’estime même chanceux d’avoir « la chance de pouvoir assister à une nouvelle suite d’Indiana Jones. Je ne m’attends pas à ce que cela soit le meilleur film de l’année, mais plutôt à passer un très bon moment au cinéma, comme pour les quatre autres. Sauf que, ici, ça sera le dernier de l’aventure. »