Vous connaissez Xatar, rappeur star en Allemagne ? C’est sur la biographie hors du commun de cet artiste que se penche Fatih Akin dans Rheingold, film fascinant sur un destin qui ne l’est pas moins. Après avoir dévoilé l’histoire vraie d’un tueur en série dans Golden Glove (2019), le réalisateur d’In the Fade, signe un film moins brutal qui joue sur plusieurs genres.









« J’aime quand on ne peut pas mettre un film dans une case précise, et qu’à la fin du film, on se retrouve complètement ailleurs. J’aime quand les films nous mettent au défi », explique le cinéaste. Cette définition s’applique parfaitement à Rheingold qui suit la vie de Giwar Hajabi de son destin de délinquant à son avenir de musicien en passant par la case prison.

Xatar sur le plateau

Avant de devenir Xatar, le héros immigré kurdo-iranien incarné de façon très convaincante par Emilio Sakraya, a fait pas mal de grosses bêtises, une odyssée criminelle à base de trafic de drogue et de hold-up que fait partager le cinéaste au travers de ce personnage extrêmement cinématographique. Le véritable Xatar est venu soutenir le projet inspiré de son best-seller autobiographique supervisant la bande-son et allant jusqu’à venir raser lui-même sur le plateau la tête du comédien qui l’incarne.

Entre polar, film musical et réflexion sur le déterminisme social, Rheingold fascine par le côté flamboyant d’un héros tour à tour fascinant, drôle ou franchement inquiétant. En kurde « Xatar » veut dire « dangereux ». Ce n’est pas pour rien que le rappeur a adopté ce pseudonyme dont le public comprend la raison dans cette œuvre palpitante.