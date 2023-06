Quelle belle(s) histoire(s) que celle(s) de Nimona, film d’animation diffusé sur Netflix à partir de vendredi, après avoir reçu un accueil triomphal au festival d’Annecy ! Celle que raconte ce film d’abord : les aventures d’un chevalier injustement accusé d’un crime horrible, et qui va se trouver une alliée en la personne de Nimona, une héroïne hors du commun doublée d’une combattante acharnée.

Tour à tour requin, baleine, rhinocéros, chat ou adolescente humaine aux cheveux roses et au sourire carnassier, Nimona se bat sans céder. « Elle est la liberté même explique ND Stevenson, auteur du roman graphique qui a inspiré ce conte. Le fait qu’elle puisse changer de forme à volonté est une façon d’affirmer sa force de caractère et qu’elle est une guerrière envers et contre tout. »

L’existence du film tient du miracle

Belle histoire aussi que celle qu’a connue ND Stevenson, auteur qui s’est fait connaître sur Internet avant que ses récits se retrouvent adaptés à l’écran par Nick Bruno et Troy Quane, les réalisateurs des Incognitos !

Belle histoire, enfin, pour ces derniers, transfuges des studios Blue Sky qui furent fermés par Disney en 2021 après avoir produit la saga de L’Age de glace. Tout ce petit monde se retrouve sous l’égide de Netflix pour animer ce projet qu’on croyait abandonné. « Le fait que Nimona a fini par voir le jour tient du miracle, confie Troy Quane à 20 Minutes. Cette œuvre ressemble à son héroïne : elle est tellement pleine de vie qu’elle a triomphé de l’adversité ! »

Finies les princesses sauvées par les princes

On se réjouit de découvrir Nimona et son compagnon d’aventures dans une œuvre aussi riche visuellement que forte de personnages hors du commun et de diversité d’autant plus remarquable que les réalisateurs n’appuient jamais le trait. « Bien que nous ayons recréé un monde médiéval ce que nous racontons s’inscrit dans la modernité, insiste Nick Bruno. Finies les princesses sauvées par les princes et les méchants trop évidents. »

Ce n’est que petit à petit que le public saisit les nuances de protagonistes aussi changeants que Nimona. « Le film parle aussi du fait qu’il ne faut pas se fier aux apparences, précise Troy Quane, un message qui peut s’appliquer dans de nombreuses circonstances. » Et qui est délivré avec virtuosité entre deux superbes scènes d’action dans Nimona, divertissement familial vitaminé qui parvient à être aussi amusant qu’intelligent.