Elle est « krakante ». Ruby, l’ado kraken de Kirk DeMicco et Faryn Pearl, nouvelle héroïne des studios DreamWorks présentée en avant-première au Festival d’Annecy, n’est pas une jeune fille tout à fait comme les autres mais un peu quand même. Sa mère la surprotège alors qu’elle ne rêve que d’aventures. Elle s’ennuie en cours et est secrètement amoureuse d’un beau gosse. Mais un événement va bouleverser sa vie : elle apprend qu’elle descend d’une lignée de guerrières des mers, un souvenir qui va lui revenir d’une façon aussi amusante qu’animée…





« On a voulu repartir vers les origines des légendes de monstres marins mais de façon amusante », explique à 20 Minutes la coréalisatrice Faryn Pearl. C’est pour cela que la rivale de Ruby n’est autre qu’une sirène aux cheveux cuivrés qui fait penser à Ariel, la petite sirène de Disney. « A l’origine, les sirènes n’étaient pas gentilles mais des sorcières aquatiques qui attiraient les marins dans leurs filets », plaisante Kirk DiMicco.

Une relecture des légendes marines

L’humour est omniprésent dans cette comédie teintée d’un joli message écologique. La plus belle réussite du film, c’est Ruby elle-même, jeune fille aventureuse qui se découvre des pouvoirs étonnants et apprend à les maîtriser. « Elle se sent mal dans sa peau comme toutes les filles de son âge, se souvient Faryn Pearl. J’ai repensé à ma propre adolescence pour la concevoir. » La gamine maladroite se métamorphose en jeune femme responsable dans cette relecture très réussie de mythes intemporels qui amusera toute la famille.