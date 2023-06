En thaï, « farang » veut dire « étranger ». C’est aussi le titre du nouveau film de Xavier Gens qui révèle le charismatique Nassim Lyes dans la peau d’un ancien délinquant qui a refait sa vie en Thaïlande avant d’être rattrapé par son passé.

« J’ai souhaité appliquer ce que j’avais appris sur la série Gangs of London à un film français, explique Xavier Gens à 20 Minutes. Et faire retrouver en salle le plaisir d’un cinéma d’action décomplexé, des films du samedi soir qu’on allait voir entre potes. »

Des combats époustouflants

Le réalisateur de Frontière(s) et Hitman se réinvente avec cette histoire classique qui joue sur les codes du cinéma de Hongkong des années 1980-1990 pour un exercice de style réjouissant. « Farang parle aussi de deuxième chance, de rédemption et de paternité », explique le cinéaste qui a mûri en produisant les magnifiques Papicha et Houria, réalisés par son épouse Mounia Meddour. Il offre Olivier Gourmet, acteur plutôt connu dans le domaine du cinéma d’auteur, un rôle savoureux de parrain comme si les deux versants de la carrière de Xavier Gens se rencontraient à l’écran pour mieux surprendre le spectateur.

Si le scénario de Farang ne révolutionne pas le genre, l’amour du cinéma populaire déborde de chaque plan d’une œuvre brillamment mise en scène. « A l’ère où les plateformes dominent le cinéma, je crois important d’essayer de ramener le jeune public en salle avec ce type de films conçu pour le séduire et le faire vibrer devant un grand écran, » insiste le cinéaste. Des combats impressionnants chorégraphiés par Jude Poyer, connu pour The Raid de Gareth Evans et le premier Kingsman de Matthew Vaughn, ont de quoi époustoufler les spectateurs les plus exigeants. De véritables boxeurs et des cascadeurs réputés pour leur travail avec Jackie Chan et Donnie Yen sont venus affronter le héros.

« C’était vertigineux de pouvoir diriger ces grands professionnels qui donnent une impression de réalisme dès qu’ils entrent en action », se souvient Xavier Gens. Les décharges d’adrénaline ne manquent pas et on a souvent envie de crier « encore » devant des affrontements virtuoses. Avec Farang, Xavier Gens a gagné le pari d’offrir un film jouissif qui assume son statut de pur divertissement.