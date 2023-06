James Mangold, réalisateur de Logan, a été chargé d’une lourde responsabilité : celle de clore les aventures d’Indiana Jones avec le Cadran de la Destinée, découvert en avant-première au Festival de Cannes. Harrison Ford coiffe pour la dernière fois le chapeau de l’aventurier. Phoebe Waller-Bridge (créatrice de la série Fleabag) et le jeune Français Ethann Isidore sont là pour l’épauler et Mads Mikkelsen pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et on tombe sous le charme, surtout si on est déjà fan de la saga. Mais aussi si on ne l’est pas tant l’ensemble est bien ficelé.









« Steven Spielberg, réalisateur des quatre premiers films, m’a soutenu à fond pour ce cinquième et dernier volet tout en laissant une grande liberté de mouvements », explique James Mangold à 20 Minutes. Cela se sent quand le réalisateur envoie Indy à la recherche du fameux Cadran de la Destinée, qui aurait le pouvoir de changer la face du monde et l’issue de la Seconde Guerre mondiale. La tradition d’Indiana Jones est bousculée juste ce qu’il faut pour surprendre et séduire un public jeune et pas seulement les fans de la première heure.

Un héritier passionné et talentueux

« Nous avons choisi de revenir aux origines : à savoir une quête archéologique à l’automne de la vie d’Indy, à la fin des années 1960 », insiste Harrison Ford. Lequel fait de son héros un vieillard divorcé et plutôt aigri qui va retrouver une nouvelle jeunesse en repartant, contraint et forcé, à l’aventure. « Il savait qu’on ne pouvait éviter le sujet son âge parce que c’était une question de bon sens. C’est un comédien iconique mais il est surtout un acteur prêt à s’investir dans ses rôles », insiste James Mangold. Indiana Jones est très émouvant sous les traits d’un homme de 80 printemps qui se montre torse nu, ne cache pas son essoufflement mais garde un humour ravageur et un émerveillement d’enfant devant certaines découvertes.

De nouveaux aventuriers

« Indy apprend aussi une nouvelle manière de considérer les femmes qui n’a plus rien à voir avec la séduction mais qui est davantage basée sur le respect et la complicité. Il s’engage dans un autre type de rapports avec les nouveaux personnages », déclare Harrison Ford. Sa relation paternelle avec une jeune archéologue dynamique et érudite est aussi convaincante que celle qu’il entretient avec un gamin des rues débrouillard, l’étonnant Ethann Isidore à qui on prédit une belle carrière.

Le comédien émeut quand il croise vieilles connaissance comme Salah alias John Rhys-Davies, évoque son amitié pour un archéologue joué par Toby Jones ou rencontre un vieux loup de mer incarné par Antonio Banderas. Il en a encore sous le chapeau pour montrer de quel bois il se chauffe à un ancien nazi que Mads Mikkelsen rend terrifiant. On y croit quand Indy prend part à l’action notamment lors d’une incroyable scène de poursuite en touk-touk. « Il fallait qu’il prenne sa retraite en beauté », insiste Harrison Ford. Alors non, il ne meurt pas à la fin (ouf !). Il renoue même avec la vie de fort jolie façon tandis que le spectateur essuie une petite larme au moment de le quitter définitivement.