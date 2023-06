De notre envoyée spéciale à Annecy,

Quel bonheur ! Notre chouchou Linda veut du poulet !, de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, a obtenu le Cristal d’or, Grand prix du Festival d’Annecy, ainsi que celui de la Fondation Gan à la diffusion. Le jury a célébré l’originalité de cette belle histoire où une maman et sa fillette cherchent à se procurer un poulet en pleine grève générale alors que tous les magasins sont fermés.

« On est surpris autant qu’incrédules, confie Charia Malta à 20 Minutes. Déjà, la projection officielle où tout le monde riait et pleurait était un cadeau fantastique. » Les rapports entre une mère qui cherche à se faire pardonner après avoir puni sa fille injustement et une gamine pleine de vie résolue à manger la recette qui lui rappelle son père décédé ont fait vibrer les festivaliers avec son esthétique unique. « On est passé par toute la gamme de sentiments que vivent nos personnages quand on faisait le film, renchérit Sébastien Laudenbach. Penser que cette œuvre si différente a pu séduire à ce point est merveilleux ! »

Des films divers et variés

La diversité sous toutes ses formes était au centre d’une manifestation qui a accueilli 15.820 accrédités (soit 19 % de plus qu’en 2022), en provenance de 102 pays. « Ce nouveau record de participation est le symbole de la reconnaissance et de la confiance des professionnels, déclara Mickaël Marin, le directeur du festival. Plus que jamais, Annecy mérite son statut de capitale mondiale du cinéma d’animation. » La qualité de la programmation orchestrée par le directeur artistique Marcel Jean était remarquable.

Robot Dreams, de Pablo Berger, Sirocco et le royaume des courants d’air, de Benoît Chieux et Four Souls of Coyote, d’Aaron Gauder ont également fait partie des lauréats d’une édition passionnante. La seule déception est l’absence au palmarès du film de science-fiction français Mars Express, de Jérémie Perrin, et de la comédie indépendante canadienne Adam change lentement, de Joël Vaudreuil, deux œuvres audacieuses qui sortiront en France dans les prochains mois.

Après la tragédie du 8 juin, le cinéma d’animation a mis du baume sur les plaies des spectateurs et fait triompher l’imagination. Le festival 2024 sera aux couleurs du Portugal. On aimerait déjà y être pour faire de nouvelles découvertes.