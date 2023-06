C’est traditionnellement un grand moment du Festival d’Annecy que la présentation des studios Disney. Cette édition avait un goût particulier puisque le studio fête cette années ses 100 ans ; Jennifer Lee, directrice artistique de Walt Disney Animation Studios, a remis le prix Disney Art Challenge à de jeunes artistes français faisant un trait d’union entre le passé et l’avenir de la firme de Mickey. Alors qu’Elémentaire de Peter Sohn (qui sortira mercredi prochain) est également projeté.









« Notre secret est de rester fidèles à notre tradition tout en cherchant les artistes de demain. » a-t-elle expliqué. C’est exactement ce qu’ont ressenti les festivaliers en découvrant un court métrage réunissant les plus grands personnages Disney pour fêter ce centenaire. Il était une fois un studio a fait monter les larmes aux yeux des spectateurs avant que Jennifer Lee présente les premières images de Wish - Asha et la bonne étoile. « Nous sommes fiers de nos remakes et de nos suites mais nous allons revenir à des histoires originales, » précise Jennifer Lee.

Une histoire de vœux

Asha, l’héroïne, souhaite aider les gens à concrétiser leurs vœux dans cette nouvelle comédie musicale. Elle chante avec la voix d’Adriana DeBose, la plus jeune compositrice à avoir écrit des chansons pour un film Disney. « Wish est bourré de références à nos classiques comme La Belle au bois dormant, Cendrillon ou Pinocchio, explique Jennifer Lee. C’est incroyable de voir le nombre d’œuvres Disney où les personnages font un vœu en pensant à une étoile. » Star, une petite étoile adorable est l’une des trouvailles des premières images projetées. Asha la découvre et devrait ainsi pouvoir aider beaucoup de gens. « Les progrès techniques nous ont permis de donner de plus en plus de liberté aux artistes. Vétérans du studio et jeunes talents peuvent travaillent en harmonie et se faire profiter de leurs idées et leur expérience, » insiste-t-elle. Cela semble fort réussi au vu de ce qui a été présenté.

« Nous espérons que le public d’hier et celui d’aujourd’hui seront réceptifs au film » a conclu Jennifer Lee. Elle saura si sa bonne étoile a exaucé ce vœu le 29 novembre prochain, date de la sortie du film en France.