Lui sur sa tondeuse à gazon, en train de tondre sa pelouse. C’est l’ultime photo de Treat Williams postée sur les réseaux sociaux. L’acteur américain, connu pour ses rôles dans le film Hair ou la série Everwood, a été percuté par une voiture alors qu’il roulait à moto lundi vers 17 heures, selon les pompiers interrogés par People. Sa famille a annoncé son décès au magazine Variety via un communiqué : « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre bien-aimé Treat Williams est décédé ce soir à Dorset, dans le Vermont, à la suite d’un accident de moto mortel. »

« Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes choqués et en grand deuil en ce moment. Treat était plein d’amour pour sa famille, pour sa vie et pour son métier, et il était vraiment au sommet de son art dans tout cela (…) Sachez que Treat était profondément aimé et respecté par sa famille et tous ceux qui l’ont connu. Nous sommes dévastés et nous vous demandons de respecter notre intimité pendant que nous faisons notre deuil. À tous ses fans, sachez que Treat vous appréciait tous et continuez à le garder dans vos cœurs et vos prières », ajoute encore le communiqué.

50 ans de carrière

Plusieurs stars américaines ont réagi à cette annonce avec émotion, à l’instar de Billy Baldwin, acteur, réalisateur et producteur américain. « Il se souciait vraiment et profondément de ce qui se passe ici en Amérique et dans le monde. Le changement climatique, la justice sociale, la liberté, la vérité, la tolérance… l’amour », a publié le frère d’Alec Baldwin.

Treat Williams pouvait se vanter d’une carrière longue de 50 ans. Dans les années 80-90, les spectateurs ont pu l’apercevoir dans de nombreux films comme Le Prince de New York (1981), Il était une fois en Amérique (1984), Les Hommes de l’ombre (1996), Un cri dans l’océan (1998) ou encore 127 Heures (2011).