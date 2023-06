Elles sont renversantes, les nouvelles tortues Ninja. Bien que le film ne soit pas encore terminé (Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe et Kyler Spears ne sera en salle que le 9 août prochain), le public du Festival d’Annecy, composé de professionnels et de fans d’animation, a salué d’une ovation générale le retour des frères amateurs de pizzas et férus d’arts martiaux… Un vrai coup de cœur, pour son esthétique inédite et pour ce que le film raconte : Un combat dantesque entre les frangins et d’autres mutants.









« Nous avons joué sur le côté adolescent des héros, tant pour leur façon de parler que pour leur design, explique le réalisateur Jeff Rowe à 20 Minutes. Depuis que Spider-Man : New Generation a ouvert la voie, les studios sont moins frileux pour permettre des expérimentations scénaristiques et graphiques. »

Moins frileux, c’est la tendance. On a pu s’en apercevoir la veille avec la projection de l’incroyable court métrage The Spider Within de Jarell Dampier, dans lequel Miles Morales, également héros du récent Spider-Man : Across The Spider-Verse, souffre de dépression.

Se reconnaître à l’écran

« Aujourd’hui, le public veut des personnages dans lesquels il peut se reconnaître, insiste Jeff Rowe. Avec des préoccupations quotidiennes. Nous avons mis l’accent sur ce point pour que les jeunes spectateurs, mais aussi leurs parents, se sentent proches des tortues. » Les dialogues sont dits par de véritables ados pour donner un côté naturel à l’ensemble en brodant autour du scénario écrit par Seth Rogen. Le quatuor devient de plus en plus attachant tandis que son mentor, le rongeur Splinter, connaît lui aussi une belle cure de jouvence.

« Pour l’esthétique de l’ensemble, nous avons aussi choisi d’abandonner l’aspect lisse des précédentes adaptations pour jouer avec les perspectives et les textures », insiste Jeff Rowe. Ce cocktail d’humour et d’action fonctionne si bien qu’on en viendrait à oublier que certains passages étaient en cours de finalisation. « Cette projection nous a injecté une belle dose d’enthousiasme pour rentrer achever le film », déclare Jeff Rowe. On est impatients de le voir terminé, tant il est déjà magnifique dans cette copie de travail.