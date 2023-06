Alors qu’Annecy est encore sous le choc après l’attaque au couteau de jeudi, le Festival du Film d’animation s’est ouvert dans une atmosphère d’émotion palpable. En ville, l’ambiance était lourde cet après-midi, tandis que les premiers festivaliers arrivaient sur les lieux après le rassemblement citoyen qui a réuni une population émue autour du maire François Astorg.

« Plus que jamais, le festival célèbre le partage et la fraternité, a déclaré Marcel Jean, directeur artistique du festival. Le cinéma reste un rempart contre la barbarie quelle qu’elle soit. » La décision de maintenir la manifestation, soutenue par le maire de la ville, a été contrebalancée par le fait de supprimer des séances en plein air sur le Pâquier, lieu de l’attaque situé près du lac. Elles reprendront dès demain pour la plus grande joie des habitants, toujours nombreux à en profiter.

Le cinéma pour résister

« C’est une édition placée sous le signe de la résistance et de l’amour fraternel, a insisté le maire pendant la cérémonie d’ouverture. Il faut vivre encore plus fort et plus intensément. » C’est ce qu’ont l’intention de faire les festivaliers venus toujours plus nombreux depuis le monde entier pour célébrer l’animation dans tous ses états jusqu’à samedi prochain. 15 640 accrédités et 103 pays (un cap de fréquentation historique) sont réunis cette année pour faire de nouveau d'Annecy la capitale de cinéma d'animation.

Ce dimanche soir, il est maintenant temps que le 7e art reprenne ses droits avec la projection de Sirocco et le royaume des courants d’air de Benoît Chieux, un moment de poésie bienvenu après le drame.