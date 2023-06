Ils s’aiment mais se disputent tout le temps. Le Processus de paix d’Ilan Klipper, c’est l’histoire d’un couple (Camille Chamoux et Damien Bonnard) qui met la meilleure volonté du monde à résister aux petits et grands défauts de l’autre sans vraiment y parvenir (loin de là !) « Ils veulent trouver des solutions pour rester ensemble en essayant de se parler bien et ce n’est pas gagné. Je pense que c’est souvent le cas pour des gens qui font des enfants trop vite », explique Camille Chamoux à 20 Minutes.









Les héros vont trouver une solution originale pour ce faire : rédiger une charte détaillant par écrit ce que chacun doit faire pour ne plus insupporter l’autre. « Cette idée vient d’un couple, qu’on a rencontré, et qui avait effectivement mis au point un texte qui répertorie leurs expirations mutuelles pour tenter d’améliorer leur relation », précise Camille Chamoux. L’élaboration de la fameuse charte est aussi amusante que son application.

Des situations absurdes

« Chacun est obligé de marcher sur des œufs, ce qui des donnes des situations comiques totalement absurdes tant ils perdent tout naturel dans leur façon de communiquer. » Des recommandations comme « on ne fait pas de remarques quand l’autre s’occupe des gosses « ou « baiser plus » font partie des injonctions du pacte que le couple essaye d’appliquer à grand-peine. « Ce qui compte est qu’ils s’écoutent enfin », explique Camille Chamoux. Cela sera-t-il suffisant pour sauver leur couple ? Réponse dans cette comédie aussi pétillante que bien troussée.