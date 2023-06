Si quelqu’un est familier de la saga « Transformers », c’est bien Lorenzo Di Bonaventura. Ce producteur était déjà présent pour le premier opus réalisé en 2007 par Michael Bay. Il est toujours là pour Rise of the Beasts, septième volet de la franchise, réalisé par Steven Caple Jr. « Les Transformers plaisent parce qu’ils donnent une personnalité à des véhicules, confie-t-il à 20 Minutes. On s’attache à eux parce qu’ils défendent des valeurs honorables tout en rappelant à la fois les voitures des parents et les jouets des enfants. »

Ce côté ludique est toujours présent dans Rise of the Beasts mais les enjeux sont toujours plus élevés pour une poignée d’êtres humains et pour les robots stars comme Optimus Prime, Bumblebee et Mirage, voiture de luxe brièvement vue dans le troisième volet qui prend une place prépondérante dans cette nouvelle intrigue. Une clé mystérieuse pouvant au choix, détruire la Terre ou permettre aux Autobots de rentrer chez eux, va déclencher une guerre fratricide de New York au Pérou.

Des robots animaux

« Il faut toujours aller plus loin pour séduire les fans, précise Lorenzo Di Bonaventura. J’ai parfois l’impression d’être un grand enfant qui s’amuse à rendre possible des cascades et des effets spéciaux toujours plus spectaculaires. » D’incroyables poursuites en voiture sont toujours au programme mais l’élément le plus impressionnant du film est l’apparition de nouvelles créatures : les « Maximals » ou « Animutants ». Mélange de mécanique et d’animaux, elles se révèlent particulièrement réussies. « C’était un vrai défi que rendre réalistes poils et métal sur une même créature, commente le producteur. Cela prouve qu’on peut maintenant obtenir tout ce qu’on veut à l’écran pour peu qu’on y consacre suffisamment de temps et d’argent. »

Lorenzo Di Bonaventura a clairement été généreux sur les deux tableaux ce qui permet d’apporter un souffle nouveau à l’univers des Transformers. Optimus Primal, imposant gorille et Airrazor, faucon majestueux doublé par Dorothée dans la version française, sont les plus attachants des nouveaux venus. « C’est le secret de notre longévité, martèle le producteur. Nous essayons toujours d’apporter des éléments surprenants tout en conservant les héros qu’aime le public. » Boulon sur les robots, les spectateurs français sont aussi gâtés avec une chanson du générique composée par MC Solaar.