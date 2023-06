Définitivement intouchable. Philippe Pozzo di Borgo, aristocrate et homme d’affaires devenu tétraplégique, est « décédé hier soir à Marrakech », a indiqué le réalisateur Eric Toledano. Son histoire avait inspiré le film Intouchables, l’un des plus grands succès du cinéma français, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. « C’est un choc et c’est surtout une immense tristesse parce que c’est une relation qui a une longévité incroyable. On est resté en contact, on a fait des opérations ensemble ».





Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo. En acceptant que l'on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. pic.twitter.com/jpawVKKyun — Toledano Nakache (@ToledanoNakache) June 2, 2023







Issu d’une ancienne famille noble corse, Philippe Pozzo di Borgo a été l’ancien dirigeant de la maison de champagne Pommery. En 1993, il s’est blessé lors d’un accident de parapente et est devenu tétraplégique. Dans son livre Le Second souffle, publié en 2001, il raconte comment il est sorti de dépression grâce à son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou.









Cette histoire sera adaptée à l’écran dans Intouchables, immense succès de 2011 attirant en salle près de 20 millions de spectateurs. Les deux hommes sont incarnés par François Cluzet et Omar Sy, lequel gagnera d’ailleurs le César du meilleur acteur en 2012. « A jamais dans nos cœurs », a réagi sur son compte Instagram l’acteur de Lupin. Vendu dans près de 50 pays, Intouchables a enregistré 19,49 millions d’entrées en France et remporté un succès exceptionnel en Europe, notamment en Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Italie. Il a également été adapté aux Etats-Unis (The Upside) avec Bryan Cranston et Kevin Hart.