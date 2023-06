Rude soirée pour le policier italien qu’incarne Pierfrancesco Favino dans Dernière nuit à Milan d’Andrea Di Stefano. Ce fonctionnaire va voir sa vie basculer juste avant de prendre une retraite bien méritée après trente-cinq ans de carrière tout en intégrité. « J’ai rencontré de nombreux policiers pour préparer mon film, explique à 20 Minutes le réalisateur de ce suspense qui permet de découvrir une Italie méconnue. J’ai ainsi découvert qu’ils pouvaient prendre des risques énormes pour un salaire de misère et que certains sont même contraints de prendre un second emploi pour survivre. »

La précarité des policiers est au centre d’un récit musclé porté un acteur charismatique. Pierfrancesco Favio, récemment remarqué dans Le Traître de Marco Bellocchio et Nostalgia de Matteo Garrone est pour beaucoup dans la réussite de Dernière nuit à Milan. « Pierfrancesco Favino a la densité des grands acteurs hollywoodiens, précise Andrea Di Stefano. Il me rappelle à la fois James Stewart et Benicio Del Toro tant il occupe l’écran de façon naturelle. »

Au milieu des voitures

Le réalisateur de Paradise Lost met en valeur la performance du comédien avec une mise en scène nerveuse qui ne ménage ni le personnage ni le spectateur. « Andrea Di Stefano m’a envoyé au cœur de l’action, se souvient Pierfrancesco Favino. J’ai rarement connu un tournage aussi intense mais c’était le prix à payer pour que le public ressente dans ses tripes le cauchemar que vit le héros. » Une séquence ahurissante sur une autoroute où le comédien est frôlé des voitures constitue un bel exemple de la force que dégage ce film passionnant. On prend fait et cause pour cet homme, incarné et filmé avec la même remarquable conviction.