En 2018, Spider-Man : New Generation avait pris le monde par surprise en réunissant toutes les versions du héros sur une même toile. Lauréat de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2014, le film avait engrangé 385 millions de dollars au box-office monde. Quatre ans plus tard, en voici la suite, Spider-Man : Across The Spider Verse de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson.









« On veut emmener les spectateurs là où ils ne sont encore jamais allés », avaient promis les réalisateurs au Festival d’Annecy en 2022. Ils ont tenu promesse et plus encore autour de Miles Morales, Spider-Man de Brooklyn déjà héros du premier volet. Il va devoir régler des problèmes familiaux et sentimentaux que connaissent bien des adolescents auquel s’ajoute l’intrusion de La Tache (The Spot en anglais), un méchant sans visage couvert de mini-multivers et résolu à se venger de lui.

Un voyage sensoriel et immersif

Grâce au succès du précédent opus, les réalisateurs ont bénéficié d’encore plus de liberté, qu’ils ont parfois mise à profit pour faire vivre une expérience sensorielle entre « pop art » et art abstrait. On a l’impression de feuilleter les comics à toute vitesse dès que l’action, incroyablement immersive, commence. Puis de lire de façon plus posée lors de pauses intimistes. La qualité de l’animation a encore fait un bond, au point d’absorber le public au cœur des différents mondes qu’explore le héros.

« L’émotion qu’on ressent face aux héros est ce qui nous guide dans les différents univers », insistaient les réalisateurs l’an passé. Là, encore, c’est un grand « oui ». On comprend Miles Morales dans ses doutes et une quête d’identité qui fait parfois penser à Spider-Man Homecoming de Jon Watts, en plus excitant et novateur, tant sur la forme que sur le fond.

Le meilleur film d’animation de l’année

Les auteurs font évoluer le spectateur dans les différents mondes sans jamais le perdre, (ni se perdre) dans des explications oiseuses. On ne voit pas passer les 2 heures 20 de projection. On est même pris de court quand on reste en plein suspense en attendant le troisième volet, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, prévu pour le 3 avril 2024.

Mélange de styles, de texture dans un incroyable bouillonnement d’idées, Spider-Man Across The Spider Verse tient autant de l’installation artistique que du long métrage de super-héros. Difficile d’imaginer découvrir un meilleur film d’animation que celui-ci cette année.