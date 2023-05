Elle surfe sur le succès. La Petite sirène est en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end en salles. Le film Disney en prises de vue réelles profite notamment du « Memorial Day » férié lundi aux Etats-Unis, selon Exhibitor Relations. D’après le cabinet spécialisé, le film a recueilli 117,5 millions de dollars au box-office américain et canadien ainsi que 68 millions à l’international.

« Depuis une décennie, Disney fait des remakes de films en prises de vue réelles un phénomène puissant », a écrit l’analyste David A. Gross dans sa lettre d’information FranchiseRe. Il note toutefois que La Petite sirène fait tout de même moins bien pour son premier week-end que Le Roi lion en 2019 (191,8 millions) et La Belle et la bête en 2017 (174,8 millions de dollars).

Vin Diesel ne fait pas le poids face à Ariel

Ariel et ses amies n’en détrônent pas moins Fast and Furious X, qui se classe deuxième avec seulement 29,5 millions de dollars récoltés durant le week-end. Soit moins de la moitié de ce que le film d’action d’Universal, qui fait partie de la franchise Fast & Furious, avait engrangé le week-end précédent lors de sa sortie.

Le film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et le film d’animation Super Mario Bros, le film, inspiré du jeu vidéo du même nom, descendent également d’une place chacun, à la troisième et la quatrième, avec des recettes de 25,3 millions et 7,7 millions de dollars respectivement. La comédie d’action de Sony The Machine a rapporté 5,8 millions de dollars et se classe cinquième.